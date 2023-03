La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha comunicado que el acto en el que iba a participar la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, no se va a llevar finalmente a cabo. El centro ha alegado que este acto no se celebrará al no haber sido «autorizado ni tener asignado un espacio para su celebración».

El acto había sido anunciado por la asociación de estudiantes ‘Libertad Sin Ira’ y había sido programado para este miércoles, 8 de marzo, a las 12:00 horas. Vox ha cargado contra la UCM por esta decisión. «De nuevo la UCM cancela una conferencia de ‘Libertad Sin Ira’ por disentir de los postulados progres. Es indignante cómo el totalitarismo se ha instalado en las universidades. Animamos a los jóvenes a dar la batalla en todas las facultades. Vox estará con ellos siempre», ha señalado la formación de Santiago Abascal en las redes sociales.

Rocío Monasterio también ha arremetido contra la Complutense. «En la universidad hoy no existe la libertad, esto es una auténtica dictadura, se censura al discrepante. Algunos no tenemos derecho a hablar», ha lamentado.

El presidente de ‘Libertad Sin Ira’, Diego Yañez, explicó que promovieron la participación de Rocío Monasterio porque, para esta asociación, es «muy importante» que en las universidades intervengan políticos de «cualquier ámbito» y que, debido a que la Complutense, «tiene cierta tendencia a la izquierda» quieren «cambiar esa imagen» inventando, en este caso, a la dirigente de Vox.

Yañez recalcó que «lo más bonito» es generar espacios de este estilo donde haya libertad de expresión para todos. Avisó también de que estaban preparados por si les pusieran trabas en el último momento con «protocolos inexistentes».

El pasado viernes, la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid también denegó la celebración del acto ‘Tengamos memoria: Contra la apología de ETA’, que quiso celebrar ‘Libertad Sin Ira’ junto a ‘S’ha Acabat!’. Este evento se llevó a cabo finalmente en el Centro Cultural Galileo de Madrid, y contó con la participación del filósofo Fernando Savater, el catedrático y profesor de la URJC Carlos Fernández de Casadevante y la abogada y escritora Carmen Ladrón de Guevara, así como Marimar Blanco, Ana Velasco y Conchita Martín.

A finales de enero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió a la facultad de Ciencias de la Información de la Complutense para que fuese reconocida como Alumna Ilustre de la universidad. Grupos radicales de izquierda se organizaron para montar un escrache a la presidenta madrileña, un escrache que no tuvo el efecto deseado gracias al amplio despliegue policial que se organizó para evitar altercados. La fuerte presencia policial también ayudó a que Ayuso saliera indemne de la encerrona.