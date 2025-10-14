La revolución llega a Madrid: vuelve la tienda más querida por toda España después de meses cerrada

Fnac, una de las principales tiendas en toda España, ha anunciado su regreso a Madrid con la reapertura de su icónica tienda en la Plaza de Callao, prevista para el jueves 30 de octubre de 2025. Este establecimiento, que abrió sus puertas por primera vez en 1993, fue el primer local de la marca en España y se convirtió rápidamente en un referente cultural y comercial de la ciudad, combinando libros, música, electrónica y tecnología, además de servir como espacio de encuentro para exposiciones y eventos culturales.

El regreso de Fnac al centro de Madrid no será simplemente la reapertura de una tienda, sino la transformación de su espacio en un moderno centro comercial multifuncional. El edificio ha experimentado una reforma integral, pasando de 7.000 m² a aproximadamente 4.000 m², con el objetivo de optimizar su uso y ofrecer una experiencia más cómoda y variada a los visitantes.

En esta nueva etapa, el 70% de la superficie estará dedicada a la oferta comercial, incluyendo la tienda de Fnac, pero también incorporando restauración y otros comercios, convirtiendo el espacio en un lugar donde se combinarán compras, ocio y gastronomía. Esta reconversión busca adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, donde los espacios comerciales no solo venden productos, sino que también ofrecen experiencias integrales.

Durante los últimos meses, la actividad de Fnac Callao fue redirigida a otras de sus tiendas en Madrid, como las de Parquesur, Madrid Río, Goya o Plaza Norte, además de apostar por su canal online que ha mantenido el servicio de compra y recogida en dichos puntos.

Habrá una fiesta con la reapertura

La reapertura se celebrará con una gran inauguración, dentro del marco del evento FNAC Live 2025, que incluirá actuaciones musicales, actividades culturales y experiencias interactivas para los asistentes. La compañía espera atraer tanto a los fieles clientes de toda la vida como a nuevos visitantes, ofreciendo un entorno renovado que combina tradición y modernidad.

En un principio se había anunciado el 18 de septiembre como fecha de reapertura, pero finalmente los retrasos en las obras del histórico edificio que alberga este espacio comercial han provocado que hayan tenido que posponer su regreso al centro de la capital de España.