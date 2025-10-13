El restaurante de la sierra de Madrid donde comer por menos de 35 euros: setas y quesos de Guadarrama

Setas y quesos de Guadarrama pueden llegar a una cena o comida en un restaurante que podrás descubrir por menos de 35 euros. Ha llegado el momento de empezar a pensar en algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una novedad que puede acabar convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Una buena comida es la excusa perfecta para moverse en busca de un restaurante que sorprende.

La sierra de Madrid, combina paisaje y gastronomía de la mejor manera posible, en un lugar en el que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración. Es el momento de apostar por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Estamos viendo como la comida cobra un importante protagonismo, con algunos elementos que pueden acabar siendo lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Este restaurante de la sierra es uno de los que mejores comentarios tenemos por delante.

Setas y quesos de Guadarrama

Los quesos de Guadarrama pueden acabar siendo la mejor opción posible para sumergirnos de lleno ante una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcará de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que merece la pena descubrir lo mejor de este tipo de detalles.

Tenemos la suerte de vivir en un lugar que podemos empezar a descubrir lo mejor que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Son días de aprovechar al máximo este tipo de productos que nos hacen sumergirnos en lo mejor de este tipo de gastronomía que quizás nunca hubiéramos pensado.

Hay un restaurante que puede convertirse en la excusa para salir de casa y probar algunos de los detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Será el momento de hacer un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

Si quieres degustar un buen queso o unas setas que pueden ser la tapa o guarnición perfecta, te encantará saber que estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Podrás comer por menos de 35 euros en este restaurante de la Sierra de Madrid

La Sierra de Madrid acabará siendo una escapada perfecta para todos, podremos redescubrir lo mejor de un punto del territorio que puede acabar marcando estos días que pueden ser claves. Si buscas un buen lugar en el que comer en una escapada que puede ser inolvidable, busca este.

Tal y como se presenta este local desde su web: «A las faldas del monte Abantos en San Lorenzo del Escorial, nuestra pequeña taberna ofrece un lugar tranquilo donde poder disfrutar de las exquisiteces que nos otorga la vida, como es el comer y beber con la gente querida. Abierto desde el dos de diciembre de dos mil diecisiete, Vesta Taberna pone todo su empeño y cariño en ofrecer a sus clientes una experiencia gastronómica de lo más especial. Productos de la zona. En nuestra taberna trabajamos con productores locales, creemos en las medidas de cultivo y cría ecológicas y en los procesos de trabajo más naturales. Carta libre de gluten. Cuidamos nuestro carta para que la mayoría de nuestros platos puedan ser disfrutados por todas las personas. Vinos naturales. Nuestra carta de vinos dispone de pequeñas joyas cultivadas y producidas de la forma más tradicional que no dejaran indiferente a ningún sentido. Comida vegetariana. Queremos dar la mayor variedad y calidad posible en nuestros platos, y en nuestro menú degustación vegetariano nuestros cocineros ponen todo el cariño y empeño con el que están acostumbrados a trabajar».

Los expertos de Gastroactivity no dudan en darnos una pincelada de lo que se puede descubrir en este local: «Hemos empezado por una plato de pescado un Tiradito de dorada con hinojo y acederas del monte Abantos recolectadas esa mañana. La dorada jugosa y llena de sabor. Un plato muy rico. Después un bocado muy original: Sashimi de zamburiña con granizado de maracuyá, pétalos de viola que tienen sembrados y cebollino. Uno de los platos estrella de Vesta Taberna llega a continuación: Mejillones en escabeche casero con cecina de León de La Bañeza y berujitas del monte Abantos. Un mar y montaña estupendo con una salsa muy rica. Pasamos al apartado de carnes con otro plato estupendo: Guiso de entrécula de ternera abulense madurada durante dos semanas con senderuelas, perrechicos y caldo de miso. Las setas también las ha recolectado Manuel esa misma mañana en el monte. Un lujo utilizar así los productos de la zona. Y de postre un rico Bizcocho de maíz con compota de manzana y cilantro, requesón de oveja de Chinchón y frutos rojos».