El PSOE-M no tiene ejemplos de terrorismo que respete los derechos humanos: «No puedo poner ninguno»

La nº2 del PSOE en la Asamblea de Madrid, Marta Bernardo, no ha sido capaz de poner ningún ejemplo de algún delito de terrorismo que sea respetuoso con los derechos humanos, supuestos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido en la Ley de Amnistía.

Interrogada por OKDIARIO en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea sobre qué crímenes catalogados como terrorismo pueden, a la vez, no atentar contra los derechos humanos, la secretaria de Organización del PSOE de Madrid ha respondido: «No, no le puedo poner ningún ejemplo. No porque no haya sino porque, le vuelvo a repetir, me remito a las palabras que ha dicho el secretario federal de justicia de mi partido y a la vez el ministro de justicia».

De esta forma, Bernardo, que ha comparecido ante los medios de comunicación en sustitución del líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, que se encontraba a la misma hora en una votación en el Senado, ha tratado de no pisar ningún charco respecto al revuelo originado por la inclusión de esos supuestos delitos de terrorismo «light» dentro de los crímenes amnistiables en la ley.

Lo mismo ha respondido Bernardo cuando se le ha preguntado por la posición concreta del PSOE de Madrid respecto a esa inclusión de los delitos de terrorismo que no hayan supuesto «violaciones graves de derechos humanos de forma manifiesta y con intención directa» dentro de la Ley de Amnistía. «Nosotros, el PSOE de Madrid, se remite a la información y a las declaraciones que ha hecho Bolaños que es el secretario de Justicia de nuestro partido y el ministro de Justicia», se ha limitado a contestar la portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid.

De esta forma, se entiende que el PSOE de Madrid comparte al 100% todo lo declarado por Félix Bolaños sobre los cambios introducidos en la Ley de Amnistía para contentar a Junts y ERC. El ministro de Justicia compareció el pasado martes para explicar las enmiendas «técnicas» incluidas en la ley.

«Lo que es cierto es que hemos pactado con los grupos parlamentarios que apoyan la tramitación de la Ley de Amnistía dos enmiendas técnicas que mejoran una ley que ya era sólida de por sí técnicamente, completamente conforme a la Constitución y al derecho de la Unión Europea», afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Cabe recordar que los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso advirtieron en un informe que la Ley de Amnistía contravendría el derecho europeo y que necesitaría una reforma de la Constitución para su aprobación definitiva.

El mismo dirigente socialista defendió el pasado miércoles que «los delitos graves» como los de terrorismo tenían que estar «exceptuados de la amnistía». «Nosotros creemos que los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley. Y por tanto, creemos que eso es un principio en el que nosotros estamos muy convencidos», señaló Bolaños en una comparecencia ante los medios.

Sin embargo, tras su pacto con los separatistas, el ministro de Presidencia y Justicia defendió el pasado martes que «se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la Ley de Amnistía siempre que suponga una violación grave de Derechos Humanos, tal y como dice la Directiva Europea y tal y como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales».

«Es decir, dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la Ley de Amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos», subrayó. «Esa era nuestra línea roja y así se ha pactado hoy en la Comisión de Justicia. Lo que se ha hecho es garantizar su seguridad jurídica y adaptarlo a los mejores estándares europeos», apostilló.

Además, este miércoles, interpelado de nuevo sobre esa inclusión del terrorismo ‘light’ en la Ley de Amnistía, Bolaños exigía no comparar el terrorismo del procés con el de ETA. «Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía», afirmó, visiblemente molesto por la pregunta.

«Con esta ley se abre una nueva etapa en Cataluña, se supera definitivamente una herida muy profunda que hubo en Cataluña y el resto de España. Y por tanto lo que queremos es que la convivencia en nuestro país se garantice. Y esa es la finalidad y el objetivo de la ley de amnistía», agregó.