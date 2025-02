El PSOE exige investigar la filtración a OKDIARIO de su ocurrencia de poner pañales a los caballos

Los socialistas siguen rabiando tras el «ridículo» de su polémica medida de poner pañales a los caballos de la Policía Nacional que patrullan por el parque del Retiro. El PSOE ha presentado un escrito a la Junta Municipal de Retiro por «la filtración» de su propuesta, que en el pleno del distrito de ayer no contó ni tan siquiera con el apoyo de Más Madrid, sus socios habituales y suscitó una fuerte polémica que terminó con el grupo socialista abandonando el pleno.

Los socialistas argumentan que el pasado 2 de febrero se registró su propuesta y que su contenido, «sin haber sido aún admitida para formar parte del orden del día del Pleno, se publicó en un medio de comunicación el 4 de febrero». «Esta publicación se hace el día antes del acuerdo de la concejala-presidenta del distrito. Se constata que el contenido de la iniciativa se puso en conocimiento de un medio digital para su difusión antes de su tramitación», explica la concejala socialista Emilia Martínez en el escrito.

Ante esta situación, el PSOE solicita a la Junta Municipal de Retiro que «inicie una investigación interna sobre esta filtración, y que se les dé traslado del resultado de esta». «Esperamos que se depuren responsabilidades y nos reservamos el derecho a iniciar las acciones judiciales que puedan derivarse de estas actuaciones», añade.

Esta pataleta del PSOE se inició en el pleno celebrado este martes. La controvertida medida de poner pañal a los caballos de la Policía Nacional que patrullan por el Retiro ha causado un fuerte encontronazo en el pleno de ese distrito. Esta propuesta adelantada por OKDIARIO, no recibió el apoyo de ninguno de los partidos políticos allí representados. Al ver el ridículo, la portavoz de los socialistas, Sonia Belhassen, ha criticado la manipulación del enunciado de la proposición y una supuesta filtración y ha abandonado el pleno rabiando.

La concejal presidente del distrito, Andrea Levy (PP), cargaba contra «una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza» y que únicamente denota «el estreñimiento de ideas que tiene el PSOE». Levy aseguraba que en realidad no proponen «nada» al aportar datos como «las ocho toneladas al año de cacas de caballo, pero sin especificar cuántos son los policías a caballo de la Policía Municipal» o «si lo hacen todos los días».

«Me parece increíble que se burlen de esta manera. No sé qué tienen los caballos de Madrid que no tengan los caballos del resto del mundo, que sí que pueden utilizar pañal. Se trata de que antes que tener que recoger los excrementos es preferible evitar ensuciar y este es un sistema que no daña a nadie, tampoco a los caballos», argumentaba la portavoz socialista, que tras ser llamada al orden por la presidencia del Pleno, tanto Belhassen como su grupo han abandonado la sesión.

Una «anécdota»

Maroto ha calificado esta propuesta de «anécdota», pero ha mostrado «preocupación» por lo que sucedió este martes en el Pleno de Retiro después de que Más Madrid y el PSOE abandonaran la sala por el «maltrato reiterado» de Levy y su «actitud soberbia y hostil» hacia vecinos y oposición. «Creo que pasó todos los límites de la hipocresía. En política nos tenemos que ganar el respeto de la ciudadanía y estos discursos de la hipérbole o de la crispación alejan mucho a la ciudadanía de la buena política. Va a haber un gran reproche, sobre todo a la actitud de ayer de la señora Levy», ha subrayado la edil socialista.

También ha dedicado unas palabras a este asunto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al «irrelevante» PSOE de tener «la piel muy fina», para pasar a defender que Levy, hizo en el pleno de ayer «una intervención que se acomoda completamente a lo que es un debate político».

«Lo que ocurrió ayer en Retiro es que es un PSOE irrelevante completamente en la ciudad de Madrid porque no tienen mejor idea que llevar al Pleno ponerle pañales a los caballos de la Policía Municipal. Debe ser que los de la Policía Nacional no son iguales que los de la Municipal», ha manifestado el regidor. Almeida ha insistido en que el PSOE «perdió esa proposición porque no le apoyó ni siquiera Más Madrid y la concejal del distrito hizo una intervención que se acomoda completamente a lo que es un debate político».

«Lo que pasa es que al PSOE no le gusta debatir ni le gusta que le enseñen la irrelevancia en la que viven porque si la gran propuesta que ha salido del PSOE en los últimos meses para la ciudad de Madrid es poner pañales a los caballos… El problema no lo tiene Andrea Levy sino Reyes Maroto y el PSOE. No es culpa nuestra si no tienen una sola propuesta de verdad para los madrileños», ha lanzado el primer edil, que ha aconsejado a los socialistas «que se hagan mirar por qué ningún partido les apoyó, ni siquiera Más Madrid».