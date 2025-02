Ni Más Madrid apoya la ocurrencia del pañal en los caballos del Retiro y el PSOE se va del pleno rabiando

La controvertida medida de poner pañal a los caballos de la Policía Nacional que patrullan por el Retiro ha causado un fuerte encontronazo en el pleno de ese distrito. Esta propuesta del PSOE, adelantada por OKDIARIO, no ha recibido el apoyo de ninguno de los partidos políticos allí representados, ni tan siquiera de Más Madrid, que suele ser la formación que lidera estas proposiciones tan peculiares. Al ver el ridículo, la portavoz de los socialistas, Sonia Belhassen, ha criticado la manipulación del enunciado de la proposición y una supuesta filtración y ha abandonado el pleno rabiando.

Para evitar que los caballos defequen en el Retiro, el partido de Reyes Maroto proponía que patrullen con pañales. La portavoz socialista ha sido consciente de que la iniciativa ha generado «hilaridad» en el PP, algo que ha achacado al «desconocimiento de la terminología que usa este sector». «Se usa el término pañal para este sistema de bolsa sujetada a la montura que evita la caída al suelo de heces, sin necesidad de recogerlas en el momento y sin ensuciar la vía pública», ha explicado.

Esta proposición tenía como objetivo atajar la «contaminación generada por los desechos de los animales». La iniciativa que ha sido rechazada este martes por PP, Vox y Más Madrid se centraba principalmente en las heces de los caballos, ya que, según el PSOE madrileño, estos desechos suponen mucho estiércol. «Los desechos de los caballos suponen mucho estiércol, de hecho de media un caballo de 500 kilogramos defeca entre cuatro y 13 veces al día, produciendo de 15,5 a 22,5 kilos de heces y orina al día, lo que suma 8 toneladas al año, es decir, no son un problema menor», rezaba la propuesta.

La concejal presidente del distrito, Andrea Levy (PP), ha cargado contra «una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza» y que únicamente denota «el estreñimiento de ideas que tiene el PSOE». Levy ha asegurado que en realidad no proponen «nada» al aportar datos como «las ocho toneladas al año de cacas de caballo, pero sin especificar cuántos son los policías a caballo de la Policía Municipal» o «si lo hacen todos los días».

«La verdad es que a ustedes, lo que proponen aquí, ni les interesa a los madrileños porque no nos ha llegado ninguna queja sobre eso (…) El grado de desconocimiento es tal que ni siquiera saben que cuando hay una patrulla, cuando hay un desfile de Policía Municipal o de Policía Nacional, se activa directamente al SELUR que va detrás para proceder a esta limpieza, porque no crea usted que lo que hacen los caballos en el parque se deja allí», ha sentenciado Levy, que ha tachado de ridícula la propuesta.

«Me parece increíble que se burlen de esta manera. No sé qué tienen los caballos de Madrid que no tengan los caballos del resto del mundo, que sí que pueden utilizar pañal. Se trata de que antes que tener que recoger los excrementos es preferible evitar ensuciar y este es un sistema que no daña a nadie, tampoco a los caballos», ha argumentado la portavoz socialista, que tras ser llamada al orden por la presidencia del Pleno, tanto Belhassen como su grupo han abandonado la sesión.

Patrullaje de caballos

La portavoz de Más Madrid, Ángela León, ha puesto el foco «no tanto en si los caballos llevan pañales o no, sino en que sigan utilizándose para patrullar» en pleno 2025, una práctica lógica cuando los caminos eran de tierra, pero hoy el Retiro está «casi completamente asfaltado y existen otras alternativas más adecuadas, como la bicicleta», sin olvidar el bienestar animal porque es un sistema que puede provocarles «incomodidad y estrés».

Teniendo en cuenta que la presencia de patrullas a caballo en el Retiro es limitada, en Más Madrid consideran que la propuesta del PSOE «no es prioritaria», motivo por el que han votado ‘no’. Desde el PSOE han alegado que las policías de París o Londres cuentan con unidades de caballería que emplean este sistema de retenedores de heces para «no tener que manchar toda la ciudad».