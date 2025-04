El PSOE dice en pleno caso Ábalos que el sexto mandamiento es «no robarás» cuando es «no fornicarás»

La muerte del Papa Francisco ha sido utilizada este jueves por la izquierda madrileña para politizar el pleno celebrado en la Asamblea de Madrid. La diputada socialista, Mar Espinar, ha sacado los Diez Mandamientos a relucir para atacar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pero le ha salido mal la jugada porque el subconsciente le ha llevado a pensar en las juergas de Ábalos en el Parador de Teruel y confundir un mandamiento.

Espinar ha llamado a Ayuso «devota plañidera» por lamentar la muerte del Papa y ha tratado de humillarla recordándole los mandamientos, los cuales tiene un poco olvidados. «Ya que está metida en su papel de devota plañidera, recuérdele a su entorno el cumplimiento del sexto mandamiento. Se lo voy a recordar, que lleva más tiempo de plañidera que de devota: no robarás».

Sin embargo, el sexo mandamiento es «no cometerás actos impuros». Un error que no pasó desapercibido para la bancada popular. El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, escribió rápidamente en sus redes sociales «El subconsciente juega malas pasadas al PSOE. Ay, los pecados…» mientras en su turno de palabra en el pleno de la Asamblea se lo dejó más claro aún: «Le ha traicionado el subconsciente, señora Espinar: el sexto mandamiento no es no robarás, eso no lo trabajan ustedes muy bien, es el séptimo mandamiento; el sexto es no cometerás actos impuros, que tampoco lo trabajan ustedes muy bien», le espetó el popular entre el aplauso de los suyos.

El subconsciente juega malas pasadas al PSOE. Ay, los pecados… pic.twitter.com/B6xJdwF84S — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) April 24, 2025

El jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, hizo lo propio también en su cuenta de X: «La portavoz del PSOE se ha puesto hoy muy católica, pero debe aprenderse los mandamientos: no robarás es el 7º, no el 6º; el 6º dice no cometerás actos impuros, o sea: no montar orgías en Paradores. Eso es que estaba pensando más en el encubridor de orgías, su jefe: Óscar López».

La portavoz del PSOE se ha puesto hoy muy católica pero debe aprenderse los mandamientos:

No robarás es el 7º, no el 6º; el 6º dice No cometerás actos impuros, o sea: no montar orgías en Paradores. Eso es que estaba pensando más en el encubridor de orgías, su jefe: Óscar López. — MÁR (@marodriguezb) April 24, 2025

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, también ha utilizado la figura de Bergoglio para atacar a Ayuso. «Ha muerto el Papa de la justicia social, el valor político que más detestan ustedes. Los católicos del mundo han perdido a su líder espiritual y los progresistas hemos perdido a un aliado en la lucha contra la pobreza, contra el cambio climático y en la defensa por los derechos humanos de las personas migrantes», dijo.

Según Bergerot, a la presidenta, más que los tres días de luto por la muerte del Pontífice, le habría gustado «declarar tres días de fiesta por la presidencia de Trump» porque «entre el deportador de migrantes latinos y el defensor de la paz y el planeta, le late el corazón por el señor Trump, todo el mundo lo sabe.»

Ayuso ha respondido recordando el rancio feminismo que defiende Más Madrid. «No espero de la izquierda machista de esta Asamblea me hable de algo político en vez de llevarlo todo a lo personal. Son ustedes un ejemplo de feminismo tal que me da miedo coincidir en una inauguración y que la chica de nuevas generaciones se encuentre con los ministros o con los Errejones», ha espetado la líder regional.