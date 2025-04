Elisa Mouliaá entrega su móvil al juez pero Errejón se niega a hacerlo por su «derecho a la intimidad»

Ambos estaban citados este viernes para entregar sus respectivos teléfonos al juez del caso Errejón, pero sólo Elisa Mouliaá lo ha hecho: Íñigo Errejón no ha aparecido por el juzgado y ha optado por enviar un escrito en el que aclara que no facilitará su móvil al magistrado hasta que la Audiencia Provincial resuelva su recurso en contra del volcado del contenido del teléfono. En la misiva, la defensa del ex portavoz de Sumar subraya que el de ahora no es el mismo terminal que utilizó para mensajearse con Mouliaá en 2021.

El juez Adolfo Carretero puso fecha a la entrega de los teléfonos para analizar los mensajes, y el ex diputado de Podemos pidió no hacerlo aludiendo también al recurso en la Audiencia Provincial. Es más, ya el pasado mes de febrero se negó a dar el móvil porque entendía que el volcado de todo el contenido era una medida desproporcionada, y el instructor acotó la diligencia para extraer únicamente las conversaciones que mantuvieron antes y después de la presunta agresión sexual.

En esta ocasión, la defensa de Errejón pretende con su negativa a entregar el terminal «preservar sus constitucionales derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y de acceso a los recursos», todo ello «en relación con su derecho a la intimidad», según recoge el escrito.

A su vez, insiste en que el ex portavoz de Sumar cambió de móvil hace un año y medio y «ya no conserva el dispositivo que tenía el 8 octubre de 2021», el momento en el que se habrían producido los hechos denunciados por Mouliaá. Como prueba de ello, los abogados han aportado el acta del Congreso de los Diputados que refleja la entrega de un nuevo terminal a Errejón el 8 de noviembre de 2023.

A su salida del juzgado, Elisa Mouliaá ha declarado que ella sí que ha entregado su teléfono porque no tiene «nada que ocultar», mientras que ha puesto en duda que Errejón pueda decir lo mismo. Por su parte, el escrito de Errejón indica que «ya aportó desde el inicio de la investigación todas las conversaciones que conserva con la señora Mouliaá, mediante acta notarial».

La actriz ha detallado que el magistrado encontrará en su móvil conversaciones con el ex diputado o con una amiga a la que le contó los hechos denunciados, entre otros mensajes. A ésta le dijo que el fundador de Podemos -junto a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero- la había «invadido y acosado», una prueba de «que no hubo consentimiento», ha declarado.

Conversaciones de Instagram

Igualmente, Errejón señala que él «no ha borrado ninguna conversación mantenida con Elisa Mouliaá», al contrario de lo que ha hecho ella, a lo que Mouliaá ha replicado que únicamente borró 8 mensajes cruzados con el ex político en Instagram, aconsejada por su anterior abogada, aunque ahora se arrepiente de haber eliminado esas «respuestas absurdas» posteriores, indica, a los hechos denunciados.

A este respecto, la defensa de Errejón también señala que parte de la información que el magistrado pretende analizar no es accesible sin «librar mandamientos judiciales a determinadas compañías implicadas, como Instagram», por lo que «no se puede extraer» de los móviles.

Dado que Mouliaá ha hecho entrega de su teléfono y Errejón no, la acusación popular ha solicitado que se amplíe la investigación al ex portavoz de Sumar por un delito de desobediencia, porque incurre en una «objetiva, clara y contumaz desobediencia judicial al incumplir deliberadamente una orden judicial clara y específica, notificada adecuadamente».