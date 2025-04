El juez del caso Errejón ha puesto fecha a la entrega de los teléfonos móviles del ex portavoz de Sumar y de Elisa Mouliaá, un mes después de instar a ambos a aportar los terminales y móviles para analizar los mensajes, decisión que Íñigo Errejón recurrió. El ex diputado de Podemos pidió no facilitar su móvil hasta que la Audiencia Provincial de Madrid no resolviese su escrito.

El magistrado ha citado a Mouliaá y a Errejón el próximo 11 de abril y, una vez en posesión de los teléfonos del investigado por un delito de agresión sexual y de la denunciante, los pondrá en custodia de la Policía Nacional para que puedan extraer las conversaciones que mantuvieron.

El juez Adolfo Carretero ya instó hace un mes a ambos a que aportasen sus teléfonos móviles. De hecho, Elisa Mouliaá sí que acudió entonces al juzgado para entregar el suyo, aunque le dijeron que por problemas técnicos no se podía analizar. Íñigo Errejón, en cambio, recurrió la decisión y solicitó no aportar su móvil, al menos, hasta que la Audiencia Provincial no resolviese su recurso.

El fundador de Podemos -junto a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero- se negó a entregar su móvil el pasado mes de febrero. A través de su defensa, pidió que no se procediera al volcado completo al considerar que se trataba de una medida desproporcionada. El instructor le respaldó y acotó esta diligencia, motivo por el que únicamente se hará el volcado de las conversaciones entre el ex de Podemos y la denunciante.

En esta ocasión, por un lado, la actriz ha sido citada por el magistrado en los Juzgados de Plaza de Castilla a partir de las 10:00 horas del 11 de abril; por otro, Errejón está convocado 30 minutos más tarde que la actriz, según recoge la providencia del instructor.

Testigos del ‘caso Errejón’

Carretero no se ha limitado a fechar la entrega de los terminales y ha fijado también la fecha de nuevas declaraciones de los testigos citados en el caso Errejón. Uno de los asistentes a la fiesta donde se habría producido la agresión sexual aportará su testimonio el próximo 20 de junio a las 10:30 horas.

En cuanto a los organizadores de dicha fiesta, prestarán declaración por videoconferencia ese mismo día a partir de las 11:00 horas. A este respecto, Errejón acusó a Mouliaá de obstaculizar la investigación por no aportar varios datos y documentos, entre ellos los de estas dos personas. Sin embargo, la actriz aclaró que ambos viven en Australia -razón por la que van a declarar por videollamada-, de manera que no podían prestar declaración presencialmente en sede judicial, y facilitó también sus contactos para que se pudiera practicar la diligencia.