Elisa Mouliaá entrega su móvil al juez del ‘caso Errejón’ y dona a Mujeres en Acción 53.000 € ganados en TV

Elisa Mouliaá entregará esta mañana su móvil al juez Adolfo Carretero, instructor que investiga al ex diputado Íñigo Errejón por agresión sexual; asimismo, donará a la ONG Mujeres en Acción el dinero que recibió por dar entrevistas en Mediaset sobre su caso. La actriz entregará su móvil a lo largo de la mañana en la secretaría del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid.

La semana pasada el juez envió una providencia en la que pedía a Íñigo Errejón y a Elisa Mouliaá que aportasen sus teléfonos móviles en un plazo de cinco días. Lo pidió para que la Policía Nacional pudiera analizar las conversaciones que ambos mantuvieron y elaborar un informe.

Errejón se negó a entregar su móvil el pasado mes de febrero. A través de su defensa, pidió que no se procediera al volcado completo de su teléfono al considerar que se trataba de una medida desproporcionada. El instructor le respaldó y acotó esta diligencia, limitando el volcado únicamente a las conversaciones entre el ex de Podemos y la denunciante.

Por su parte, Elisa Mouliaá ha accedido a ello y, acompañada de equipo legal, acude a Plaza de Castilla a entregar su móvil. La actriz admitió contactos con Errejón, primero a través de Instagram y luego, de Telegram, aplicación de mensajería que el ex portavoz de Sumar utilizaba para hablar con mujeres porque los mensajes se destruían automáticamente.

Mensajes entre Errejón y Mouliaá

La defensa de Íñigo Errejón acusó a Elisa Mouliaá de borrar mensajes. En concreto, uno de ellos enviado presuntamente el 14 de octubre de 2021, sólo unos días después de la noche de autos. En él, ella se referiría al concierto de un cantautor para decirle «mira a quién nos perdimos el otro día»,

La denunciante, por su parte, explicaba en su declaración ante el juez Adolfo Carretero cómo habían sido esos intercambios de mensajes: «Dos años más tarde, cuando tuve que divorciarme de mi marido, que teníamos buena relación hasta finales de 2022, cuando vino a España, hubo un pequeño incidente con él y ahí le pregunté [a Íñigo] en un momento de desesperación por un abogado».

Cree que «se quedó ahí» y no recibió respuesta por su parte e insiste en que «solo fue eso». «Me felicitó por mi cumpleaños en 2022, no le contesté y le contesté a los cuatro días». Tras ello, aseguraba en su comparecencia en Plaza de Castilla, no había más contacto: «No he vuelto a hablar con esta persona ni a verle en mi vida».

Elisa Mouliaá recibió 54.000 €

Elisa Mouliaá donará todo lo que ganó con los contratos para participar en programas televisivos. En concreto, se trata de 54.000 euros por entrevistas en Mediaset en las que también cobraba su agencia de representación como intermediarios y su abogado, el penalista Alfredo Arrién.

En concreto, la actriz suscribió contratos con la productora Unicorn Content, los que Mouliaá se comprometía a participar en los programas La Mirada Crítica, Vamos a Ver, TardeAR y Fiesta. También se ha aportado al procedimiento otro contrato que la actriz cerró con Producciones Mandarina para la aparición en el programa De Viernes en enero de este mismo año.

La defensa del ex político Íñigo Errejón cargó contra Elisa Mouliaá acusándola de querer ganar dinero con este caso. De este modo, su abogado pidió que se aportara al procedimiento judicial los contratos firmados por la denunciante. El juez accedió a ello y pidió a la televisión que aportase esta información.

Mediaset remitió el contrato dejando claro que no había «suscrito ningún contrato» con Elisa Mouliaá, explicando que la contratación de invitados en sus programas quedaba a cargo de Unicorn Content. Mediaset también aportó al magistrado un DVD que contiene la aparición de Elisa Mouliaá en los citados programas, en los que participó desde octubre de 2024 hasta enero de 2025.

Tal y como anunció Elisa Mouliaá durante su entrevista en De Viernes, el dinero que obtendría sería donado a una ONG de mujeres maltratadas. Dijo que lo haría por el 8M, día de la mujer. Y así será, esta misma mañana firmará ante un notario la cuantiosa donación.

Elisa Mouliaá donará lo ganado a la ONG Mujeres en Acción, un proyecto de empoderamiento femenino que busca ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad.