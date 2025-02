Mouliaá da al juez el contacto de los dos organizadores de la fiesta donde Errejón la habría agredido

Elisa Mouliaá ha rechazado las acusaciones de Íñigo Errejón, que esta misma semana le echaba en cara obstaculizar la investigación, entregando el contacto de los dos organizadores de la fiesta en la que el ex portavoz de Sumar presuntamente la agredió sexualmente. La actriz ha aclarado que ambos viven en Australia y no pueden prestar declaración presencialmente en sede judicial.

Así, el abogado que la representa ha dado al juez los números de teléfono de Borja y Soraya y ha dejado claro que por su parte no existe una «actitud procesal obstruccionista», tal y como recoge el escrito que ha presentado. Ha insistido en que no ha aportado los contactos antes porque los testigos residen en el extranjero.

Asimismo, ha subrayado que «la declaración por videollamada resultaría difícil de llevar a cabo dada la diferencia horaria existente entre España y Australia de 8 o 9 horas», aunque será el magistrado Adolfo Carretero, instructor de la causa, «quien decida finalmente sobre la pertinencia de las declaraciones» de estos dos testigos después de que el abogado de Mouliaá haya aportado los números de teléfono «a fin de facilitar la comunicación con ambos».

Finalmente, el letrado reitera, en respuesta a las alegaciones de la defensa de Íñigo Errejón, que «la intención de esta parte [Mouliaá] es esclarecer lo sucedido, por lo que se aportaron otras personas de contacto que estuvieron el día de la fiesta y que también podrían acreditar lo sucedido».

La defensa de Errejón acusó el pasado lunes a Mouliaá de no aportar varios datos y documentos y de obstaculizar así la investigación. Al parecer, la actriz tenía un plazo de cinco días para facilitar los datos que se le solicitaban y, cumplido el plazo, aún no lo había hecho. «Parece que la denunciante es la última interesada en que se desentrañe qué ocurrió realmente esa noche», apuntaba.

Procedimiento al ex marido de Mouliaá

Por otro lado, el abogado de Mouliaá pide también al juez en otro escrito que no admita como prueba «los informes médicos» de la actriz «desde el año 2022 hasta la actualidad». De la misma forma, solicita que rechace la petición de Errejón en relación a la causa del ex marido de Mouliaá. El ex diputado de Podemos pidió la copia del procedimiento penal al ex marido de Mouliaá por malos tratos y agresión sexual. La causa se archivó por «falta de coherencia», según recoge el auto. La actriz explicó en una entrevista en ¡De Viernes! que los desencuentros con su ex marido eran derivados de las diferencias culturales, porque él es «hindú y tiene una cultura muy machista» y el abogado de ésta hace alusión a la «protección de datos de terceras personas», en concreto de una menor de edad hija del matrimonio, para argumentar su petición.

«Ninguno de ellos es parte de este procedimiento y no existe causa de justificación que permita traer a colación dicha información a este proceso», además de que «esta información tampoco permitiría determinar la verosimilitud» de Mouliaá, sostiene el letrado.

Errejón solicitó también junto a esa causa los contratos con Mediaset por las diferentes entrevistas concedidas por la actriz y el juez, a su vez, los pidió al grupo de comunicación al tiempo que hizo lo propio con Sumar y su investigación interna contra Errejón.