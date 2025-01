El juez Adolfo Carretero ha pedido a Sumar la entrega de la documentación relativa a la investigación interna que el partido de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, llevó a cabo cuando conoció las denuncias por agresión sexual contra el que fuera su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, investigado por un presunto delito sexual contra la actriz Elisa Mouliaá.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47, también ha pedido a Mediaset que le entrega la información sobre cuánto cobró la artista por las entrevistas que se emitieron en televisión. Concretamente, se dirige a la compañiá Producciones Madarina SL para que certifique los «importes abonados a Mouliaá» a cambio de su intervención en un conocido programa de Telecinco.

En el mismo sentido, se solicita a otras productoras como Unicorn Content SL y Mediaset que le entreguen los contratos que firmó Mouliaá para protagonizar las entrevistas televisivas en diferentes emisiones. Su presencia se extendió durante varias fechas desde el 24 de octubre en adelante. Además, el magistrado pretende conocer si existe una relación laboral «presente o futura» con la actriz.

Solicitud de Errejón

Las diligencias que ha solicitado el juez del caso las pidieron tanto la defensa de Errejón como el letrado que asiste a la víctima. Concretamente, Errejón pidió, además de los contratos con Mouliaá por las diferentes entrevistas que la actriz ha concedido en el grupo a raíz de su denuncia, la copia del procedimiento penal al ex marido de Mouliaá por malos tratos y agresión sexual.

Aquella causa se archivó por «falta de coherencia», según recoge el auto. La actriz explicó en su entrevista en ¡De Viernes! que los desencuentros con su ex marido eran derivados de las diferencias culturales, porque él es «hindú y tiene una cultura muy machista».

Por su parte, el abogado de Mouliaá pidió también que llamaran a declarar a algunos de los presentes en la fiesta en la que la actriz denuncia que ocurrieron parte de los hechos, el de Errejón ha solicitado lo propio con la pareja que organizó la reunión.

El que fuera fundador de Más Madrid presentó también las conversaciones que ambos mantuvieron entre 2019 y 2023. La defensa del ex político las entregó mediante «acta notarial y un peritaje informático». Se trata de mensajes que la denunciante había borrado con posterioridad a la noche del encuentro, entre los que se incluyen una invitación de Mouliaá a Errejón a un concierto una semana después de los presuntos hechos. Únicamente eliminó sus palabras, no las de Errejón. Otros de ellos son aquellos a los que se ha hecho alusión en otras ocasiones, en los que pregunta al ex portavoz parlamentario de Sumar por el nombre de un abogado al que pudiera recurrir para la causa judicial que tenía con su ex marido.