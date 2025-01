Errejón pide la causa al ex marido de Mouliaá por malos tratos y a Mediaset los cobros de las entrevistas

Íñigo Errejón ha pedido judicialmente que Mediaset entregué los contratos a Elisa Mouliaá por las diferentes entrevistas que la actriz ha concedido en el grupo a raíz de su denuncia al ex portavoz parlamentario de Sumar. Además, el también ex dirigente de Podemos ha aportado a la causa los mensajes que se cruzó con la actriz y presentadora entre 2019 y 2023, y que Mouliaá había borrado. Las peticiones de la defensa de Errejón coinciden con la del abogado de Mouliaá, que ha solicitado al juez instructor, Adolfo Carretero, que Sumar facilite la investigación interna a Errejón.

Al pedir los contratos, la defensa de Errejón espera que se puedan conocer, entre otras cosas, los pagos que Mediaset habría hecho a Elisa Mouliaá por sus «numerosísimas apariciones televisivas», principalmente en Telecinco, desde que la actriz interpuso la denuncia. Así espera demostrar que Mouliaá habría aprovechado la situación judicial con el ex político para lucrarse económicamente, una circunstancia que, de ser cierta, sería clave para la estrategia de la defensa.

Errejón hace especial hincapié en la entrevista que Mouliaá dio «al día siguiente de declarar ante el juez y de manifestar que se le había hecho muy duro revivirlo todo de nuevo, para acudir al día siguiente a un plató de televisión, cobrando una cuantiosa suma de dinero», manifiesta el escrito del letrado. Cabe recordar que Elisa Mouliaá aclaró en su intervención de ¡De Viernes! que donaría todo el dinero que ingresara por la entrevista a una asociación de ayuda a mujeres maltratadas.

Por otro lado, Errejón también solicita la copia del procedimiento penal al ex marido de Mouliaá por malos tratos y agresión sexual. La causa se archivó por «falta de coherencia», según recoge el auto. La actriz explicó en su entrevista en ¡De Viernes! que los desencuentros con su ex marido eran derivados de las diferencias culturales, porque él es «hindú y tiene una cultura muy machista».

Mientras que el abogado de Mouliaá ha pedido que se llamen a declarar a algunos de los presentes en la fiesta en la que la actriz denuncia que ocurrieron parte de los hechos, el de Errejón ha solicitado lo propio con la pareja que organizó la reunión.

En lo que respecta a las conversaciones que Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón mantuvieron a finales de 2021, la defensa del ex político las ha presentado mediante «acta notarial y un peritaje informático». Se trata de mensajes que la denunciante había borrado, entre los que se incluyen una invitación de Mouliaá a Errejón a un concierto una semana después de los presuntos hechos. Otros de ellos son los ya mencionados en otras ocasiones por la actriz, en los que pregunta al ex portavoz parlamentario de Sumar por el nombre de un abogado al que pudiera recurrir para la causa judicial que tenía con su ex marido.

