Además, Zapatero cargó contra Isabel Díaz Ayuso por decir la semana pasada que «ETA está más viva que nunca». «Siento tristeza, porque ella pertenece a un partido que, como todos, sufrimos y luchamos juntos. Vimos el final juntos y deberíamos estar recordándolos juntos», señalaba.

En este contexto, aseguraba que «la sociedad española tiene una sensatez muy grande» y no se cree mensajes como los que lanzó Ayuso «sea de una formación u otra». «No hay violencia, no hay ETA, no hay terrorismo», ha insistido el ex líder del PSOE. «Ese recurso utilizado de manera reiterada y tan banal… Es banalizar el mal», añadía.

De este modo, Zapatero deja patente que para él lo que hace Ayuso es «banalizar el mal» y, en cambio, no lo es calificar a Otegi como «hombre de paz» a pesar de hablar de sí mismo en primera persona con los asesinos de ETA que cumplen condena en la cárcel.

Además de Zapatero, van a participar este miércoles en la jornada de la Asamblea de Madrid el nuevo secretario general del PSOE de Madrid y portavoz del grupo socialista en la Asamblea, Juan Lobato, su antecesora en la portavocía Hana Jalloul, y el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas.