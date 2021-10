José Luis Rodríguez Zapatero ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta dijera que la banda terrorista ETA está «más viva que nunca» porque «se sienta en las instituciones». Para el ex presidente del Gobierno, con estas palabras la dirigente popular lo que hace es «banalizar el mal».

Zapatero pasará a la historia por la negociación con la banda terrorista ETA, que finalizó en una tregua trampa –los terroristas mataron a dos personas en el atentado de la T4– y finalmente en el abandono de la lucha armada por parte de los terroristas vascos tras la presión a la que fue sometida por la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, reduciendo a la nada su capacidad operativa. Pero 10 años después ETA, ni ha entregado todas las armas que posee en su arsenal, ni ha ayudado a esclarecer los más de 377 asesinatos que aún no se han resuelto.

De ahí, las palabras de la dirigente madrileña, que ve cómo Bildu se ha convertido en una pieza clave para que Pedro Sánchez se mantenga a cualquier precio en La Moncloa. Y ese precio incluye las dádivas a los herederos políticos de ETA –a los que da el pésame cuando se suicida un etarra– como el acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco o cercanas, eso sin arrepentimientos ni ninguna medida recogida en la política penitenciaria, o los beneficios penitenciarios a los sanguinarios asesinos.

Este lunes Zapatero ha cargado contra Isabel Díaz Ayuso y sus palabras. «Siento tristeza, porque ella [Ayuso] pertenece a un partido que, como todos, sufrimos y luchamos juntos. Vimos el final juntos y deberíamos estar recordándolos juntos», ha valorado en una entrevista en la Cadena Ser.

En este contexto, Zapatero ha asegurado que «la sociedad española tiene una sensatez muy grande» y no se cree mensajes como los que lanzó Ayuso «sea de una formación u otra». «No hay violencia, no hay ETA, no hay terrorismo», ha insistido el ex líder del PSOE. «Ese recurso utilizado de manera reiterada y tan banal… Es banalizar el mal», ha añadido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó el pasado viernes que ETA está «más viva que nunca» porque «se sienta en las instituciones, en los escaños con los presupuestos de todos los ciudadanos».