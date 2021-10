Poco le han durado a los socialistas las ganas de llevar adelante una declaración institucional de condena a ETA que hubiera dejado en evidencia a Bildu. Si en la mañana de este martes habían aceptado participar en una declaración institucional del Senado contra la banda terrorista, por la tarde los socialistas daban un volantazo a su posición y abandonaban esta propuesta.

El PP lanzó el guante en la mañana de este martes al proponer esta declaración institucional que retratase a los proetarras de Bildu. El objetivo era que los abertzales dejen de «marear la perdiz» y que abandonen «el juego de palabras», y el Grupo Socialista en el Senado lo recogió, llegando incluso a elaborar un borrador. En este documento se contaba con varias de las puntualizaciones apuntadas pr el PP.

Los socialistas, liderados por Eva Granados en la Cámara Alta, hicieron llegar a todas las formaciones políticas este borrador para que estas decidieran si se adherían al mismo.

Pero algo cambió durante la tarde, y fue el propio PSOE el que decidió abandonar la propuesta sobre la que ellos mismos habían liderado el borrador. Según han explicado fuentes socialistas, su cambio de posición se argumenta en base a que entienden que se ha politizado este asunto, pero sin apuntar directamente a ninguna formación política en concreto. Han asegurado estas mismas fuentes socialistas que varios grupos pretendían hacer puntualizaciones sobre el contenido de este borrador haciendo, en su opinión, una interpretación partidista de este asunto.

Cabe recordar que la declaración institucional es un texto firmado por todos los partidos políticos que conforman la Cámara Alta, es decir que requiere la rubrica de todas las formaciones del Senado para que finalmente salga adelante y se lea en la sesión plenaria como un compromiso unánime de toda la Cámara.

Bandazos

«Me temo que no les van a dejar unos u otros dar ese paso. O bien el texto que presenta el Grupo Socialista va a estar descafeinado y no va a incluir expresamente la condena al terrorismo de ETA o bien Bildu no lo va a apoyar», había barruntado Maroto tras la reunión de la Junta de Portavoces.

El PSOE tardó en pronunciarse al respecto. Posteriormente, aceptaron ponerse manos a la obra, desarrollaron el mencionado borrador para, por la tarde, dar un giro de 180 grados a su posición y decidir retirarse finalmente.

Es el último bandazo dado por los socialistas en cuanto a ETA en las últimas horas. La misma portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, había celebrado el comunicado leído el lunes por el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en el que ni condenaban el terrorismo de ETA ni pedían perdón a las víctimas, por más que hablase de «pesar y dolor por el sufrimiento padecido que nunca debió haberse producido». En la mañana de este sábado, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se mostraba mucho más contundente y dejaba claro que de Bildu sólo se espera una condena explícita y ese perdón. Pero por la tarde, los socialistas en el Senado han vuelto a recular y no atreverse a explicitar una declaración clara y concisa sobre el terrorismo etarra.