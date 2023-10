El PSOE se borra de un minuto de silencio por Israel con judíos presentes en un ayuntamiento de Madrid

El PSOE se ha ausentado del minuto de silencio que se ha guardado en el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid) por los ataques terroristas de Hamás contra Israel, en el que ha participado una representación de la comunidad judía encabezada por el rabino Moshé Bijaoui.

El alcalde de la localidad madrileña, el popular Luis Manuel Partida Brunete, ha encabezado la comitiva en la que han estado los concejales del PP, así como los de Vox, pero no los del PSOE. «Lamento que el PSOE no haya querido estar, tiene que saber con quién está, si está con la democracia y en contra de los que atentan, porque esto ha sido un atentado, una masacre en toda regla», ha afirmado el primer edil.

Se da la especial circunstancia que Villanueva de la Cañada es un municipio donde habita una numerosa colonia judía, con más de un millar de jóvenes que estudian en la Universidad Alfonso X El Sabio.

«Todos hemos lamentado este acto de terror, este acto de Hamás contra la población judía que no podemos permitir. Tenemos que denunciarlo en defensa de nuestros valores como la convivencia y la democracia», ha afirmado Luis Manuel Partida Brunete, el alcalde más veterano de España, con el bastón de mando del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada desde las primeras elecciones locales de 1979.

Con este acto, Villanueva de la Cañada se ha sumado también al llamamiento de la Federación de Municipios de Madrid que ha convocado a todos los consistorios a realizar concentraciones a las puertas de los ayuntamientos.

Ayuntamiento de Madrid

Por otra parte, el PSOE sí ha participado en el minuto de silencio que se ha guardado en el Ayuntamiento de Madrid para honrar a las víctimas del ataque terrorista de Hamás en Israel, aunque lo ha hecho con críticas al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

La portavoz del PSOE en el consistorio madrileño, Reyes Maroto, ha acusado al alcalde de usar el Ayuntamiento para sus «intereses partidistas», y ha afirmado que debería haber convocado un acto de partido en la sede del PP, en la calle Génova, para mostrar el apoyo a Israel.

«Con este minuto de silencio queremos condenar el ataque terrorista contra Israel y solidarizarnos con todas las víctimas civiles y sus familiares. Queremos también apoyar el trabajo que está haciendo el Gobierno de España para que se repatríen a todos los españoles, para evitar una escalada del conflicto, que no haya más muertes y, sobre todo, que cese este ataque terrorista», ha trasladado al término del gesto de homenaje del que se ha borrado Más Madrid, cuya líder en la capital, Rita Maestre, ha señalado que rechaza todos los actos terroristas de Hamás en Israel pero también «los bombardeos indiscriminados» en Gaza.

«Me decepciona profundamente que haya una fuerza política que forma parte del Gobierno de la nación a través de Sumar, y que representantes de Sumar no hayan entendido que no caben ni paliativos, ni peros, ni cabe poner acento a lo que está pasando que lo único que cabe es la condena total y absoluta y espero que esto no obedezca únicamente a un cierto antisemitismo que todavía está latente en el conjunto de la sociedad», ha criticado José Luis Martínez Almeida.