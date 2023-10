Más Madrid se borra del minuto de silencio por las víctimas israelíes de Hamás

PP, Vox y PSOE se han unido este martes para honrar a las víctimas del ataque terrorista de Hamás en Israel durante un minuto de silencio convocado a las puertas del Ayuntamiento de Madrid. Un gesto en el que no ha participado el partido de Rita Maestre, de Más Madrid, que rechaza todos los actos terroristas de Hamás en Israel pero también «los bombardeos indiscriminados» en Gaza.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes la postura «equidistante y ambivalente» de Más Madrid hacia los ataques perpetrados por Hamás en Israel y que haga de esto su forma de hacer política. Además, ha censurado la ausencia de los concejales de extrema izquierda para denunciar la «brutal agresión y una guerra como la iniciada por Hamás».

«Me decepciona profundamente que haya una fuerza política que forma parte del Gobierno de la nación a través de Sumar, y que representantes de Sumar no hayan entendido que no caben ni paliativos, ni peros, ni cabe poner acento a lo que está pasando que lo único que cabe es la condena total y absoluta y espero que esto no obedezca únicamente a un cierto antisemitismo que todavía está latente en el conjunto de la sociedad», ha dicho Almeida en Cibeles.

El alcalde de Madrid ha defendido que Israel es un estado que ha tenido que «defenderse en múltiples ocasiones de agresiones brutales» y ha lamentado la postura de Más Madrid frente a esta agresión «brutal e injustificada».

Asimismo, ha subrayado que con este minuto de silencio desde el ayuntamiento de Madrid trasladan el apoyo a este país tras el ataque de Hamás y a las víctimas.

«Una iniciativa que surgió del Partido Popular aquí, en Madrid, pero que hemos hecho de todos. Yo quiero agradecer la presencia de distintos grupos municipales, así como que la Federación de Municipios madrileña finalmente, esta mañana, se sumara a esta iniciativa porque creo que desde las instituciones y desde las instituciones madrileñas tenemos que mandar un mensaje muy claro en el cual no cabe ningún tipo de peros», ha defendido el alcalde.

Rita Maestre

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha dicho que su partido rechaza tanto «la hipocresía de quienes condenan los ataques terroristas de Hamás y no dicen nada sobre la ocupación ilegal que desde hace décadas sucede en territorio palestino», como que se considere que unas víctimas importen y otras no. En definitiva, según ha dicho, que se utilice «la masacre para hacer política barata».

Sus primeras palabras a la llegada del acto institucional por el Día de la Hispanidad organizado por la UCCI en Cibeles este martes han sido para mostrar la solidaridad de Más Madrid con «todas las víctimas civiles del conflicto palestino-israelí» y la «condena más rotunda a los actos contra estas víctimas civiles».

«Ni los actos terroristas de Hamás en Israel, ni tampoco los bombardeos indiscriminados en el territorio de Gaza tienen ningún tipo de justificación y cuentan con toda nuestra repulsa y con todo nuestro rechazo», ha remarcado la jefa de la oposición.

PSOE

La portavoz socialista, Reyes Maroto, ha acusado al alcalde de usar el Consistorio para sus «intereses partidistas», cuando debería haber convocado un acto de partido en la sede del PP, en la calle Génova.

«Con este minuto de silencio queremos condenar el ataque terrorista contra Israel y solidarizarnos con todas las víctimas civiles y sus familiares. Queremos también apoyar el trabajo que está haciendo el Gobierno de España para que se repatríen a todos los españoles, para evitar una escalada del conflicto, que no haya más muertes y, sobre todo, que cese este ataque terrorista», ha trasladado a la prensa desde la plaza de Cibeles.

Vox

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha comparado la ausencia de Más Madrid en el minuto de silencio con la «equidistancia» de algunos entre «los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA y lo que ellos decían que era la represión del Estado».

«Nos llama profundamente la atención que en este Ayuntamiento de Madrid la extrema izquierda no haya venido a mostrar su solidaridad y su respeto por esas víctimas. Y esto tristemente nos recuerda a aquellos momentos que durante décadas vivimos en España en los que algunos hacían la equidistancia entre los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA y lo que ellos decían que era la represión del Estado. Aquí sólo hay unas víctimas y sólo hay unos verdugos», ha remarcado Ortega Smith.