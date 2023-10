Génova enfría la renovación del PP de Cataluña en plena ofensiva contra Sánchez por la amnistía del 1-O

Génova no tiene en su planes inmediatos la renovación del PP de Cataluña, en un momento además marcado por la ofensiva del partido contra Pedro Sánchez por la amnistía del 1-O que el jefe del Ejecutivo en funciones negocia con los separatistas catalanes. Fuentes de la dirección nacional consultadas por OKDIARIO no prevén la celebración del congreso regional antes de 2024. «Primero País Vasco, y luego La Rioja o Asturias», señalan las fuentes. También está pendiente el de Navarra.

En el caso de Cataluña, el PP de esta Comunidad celebró su último congreso en noviembre de 2018, cuando Alejandro Fernández se situó al frente de la formación. Conforme a los estatutos, el cónclave debería haberse celebrado en otoño de 2o22. Sin embargo, el ciclo electoral de 2023, con comicios municipales y generales en esta región, hizo que se aplazara con vistas a poder convocarlo para el presente año. Pero tampoco esta posibilidad se va concretando en Génova, según las fuentes citadas de la cúpula del PP, que no contemplan por ahora un congreso de aquí a finales de año.

Precisamente, la gobernabilidad del país pasa en este momento por el apoyo que pueda dar el ex presidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, a Pedro Sánchez si éste cede en una ley de amnistía y tal vez en las condiciones para un referéndum de independencia. En caso de que finalmente los de Puigdemont no den los votos a Sánchez, candidato formal a una investidura todavía sin fecha, podría haber repetición electoral de las generales el 14 de enero de 2024. Un calendario endiablado que, sin embargo, no ha sido obstáculo para Génova a la hora de renovar el PP vasco, que celebrará el 4 de noviembre en Vitoria el congreso del relevo de Carlos Iturgaiz por Javier de Andrés.

Por su parte, fuentes del PP catalán señalan que la dirección del partido en esta Comunidad no ha recibido instrucciones de Génova sobre un eventual congreso en las próximas semanas. Si Génova ha ungido a Javier de Andrés para tomar las riendas del PP vasco antes del cónclave, las fuentes citadas creen que se producirá algo similar en Cataluña, donde los nombres que más suenan para relevar a Alejandro Fernández son los de Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento europeo y ex ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y Manu Reyes, alcalde de Castelldefels y presidente del PP de Barcelona.

Manifestación contra la amnistía

Mientras, este domingo 8 de octubre, Alberto Núñez Feijóo coincidió en la manifestación contra la amnistía con el todavía líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y con otros barones de su formación que se desplazaron hasta la Ciudad Condal para participar en la manifestación que Sociedad Civil Catalana (SCC) convocó bajo el lema No en mi nombre. Ni amnistía ni autodeterminación. La movilización que reunió a 300.000 personas en la Paseo de Gracia, según la organización (50.000 en datos de la Guardia Urbana).

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, declaró a los periodistas que «la amnistía es una involución democrática y una decisión reaccionaria. Toda decisión reaccionaria debe ser condenada por todos los demócratas. Ni Cataluña es un negocio ni una sociedad en la que no se respetan las leyes», remarcó.

Por su parte, Fernández criticó estos días a los socialistas de Sánchez que una ley de amnistía «puede servir para salvar sus ilustres posaderas, pero nada bueno traerá a la sociedad catalana». «Todo lo contrario, va a seguir profundizando en la decadencia de Cataluña y su contagio al resto de España», advirtió al PSC.