Los primeros menas llegarán en septiembre al centro de Ayuso en Fuenlabrada pese a la negativa del PSOE

Durante su visita al Centro de Emergencia Social que Cruz Roja gestiona en el barrio de San Blas de la capital, Ana Dávila ha vuelto a referirse a la polémica que envuelve a este proyecto y el conflicto que la Comunidad mantiene con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, quien acordó recientemente poner fin al acuerdo de cesión de La Cantueña y revertir la titularidad del mismo, decisión que la Administración regional recurrió a la Justicia y que un juez ha paralizado temporalmente.

La consejera ha afeado la «inquina» que, a su juicio, demuestra el alcalde socialista a estos menores. «El alcalde socialista no para de boicotear y no sabemos cuál es la inquina que tiene a estos menores porque insiste en seguir poniendo trabas administrativas y su mensaje, al final, no deja de ser el que no quiere a estos menores en su municipio», ha sentenciado Ana Dávila.

Unos menores, ha recordado la titular de Asuntos Sociales, a los que la Comunidad tiene «la obligación legal y moral de atender». Asimismo, ha vuelto a cargar contra la «inacción» y el «descontrol» del Gobierno de España ante una «crisis migratoria sin precedentes en los últimos años» frente a la que el Ejecutivo autonómico necesita, ha subrayado la consejera, «recursos».

La Comunidad de Madrid ha invertido 18,7 millones de euros para habilitar este centro de menores extranjeros que contará con 96 plazas y que ha sido un punto de choque constante con el alcalde de Fuenlabrada, quien se ha opuesto al mismo criticando el modelo y asegurando que se busca crear un «contenedor» de menores.

Varapalo al alcalde socialista