Peque Navidad Madrid 2025: qué es, entradas, dónde está, actividades y cuándo es

En pleno mes de noviembre, muchas familias ya comienzan a buscar los mejores planes de Navidad para sus hijos. Y en el caso de Madrid, nada como ser parte de Peque Navidad 2025. Una cita pensada para vivir las fiestas desde dentro, con talleres, luces, música y, por supuesto, los personajes más esperados por los niños: Papá Noel, Mamá Noel y los Reyes Magos.

Peque Navidad está por fin de vuelta y ya hace semanas que las entradas están disponibles. Este evento se celebra en dos municipios de la Comunidad de Madrid (Bustarviejo y Brunete), ambos a menos de una hora del centro, pero con ambientes muy distintos. Bustarviejo tiene el encanto rural de los pueblos de sierra, con olor a chimenea y vistas a la montaña. Brunete, en cambio, ofrece una versión más cómoda para los que prefieren no alejarse demasiado. Pero en los dos vas a encontrar el mejor plan de Navidad del que te ofrecemos ahora todos los detalles, sobre qué es Peque Navidad, cómo conseguir las entradas y también las actividades que se van a realizar.

Cuándo empieza Peque Navidad Madrid: fechas y horarios

La edición 2025 de Peque Navidad arrancó el pasado 7 de noviembre y se extenderá hasta el 5 de enero de 2026. Durante esas semanas se puede visitar tanto la Casa de Papá Noel como la Casa del Rey Mago, según la época del calendario.

En Bustarviejo, Papá Noel recibirá a los niños del 7 de noviembre al 23 de diciembre, mientras que la Casa del Rey Mago abrirá del 27 de diciembre al 5 de enero. En Brunete, el calendario es muy parecido: Papá Noel estará del 21 de noviembre al 23 de diciembre, y el Rey Mago, del 26 de diciembre al 5 de enero.

Los turnos se dividen en cuatro franjas (mañana, media mañana, tarde y noche), y también hay sesiones escolares para grupos de Infantil y Primaria durante los días lectivos. Estas visitas están especialmente adaptadas a los colegios, con guías y actividades educativas pensadas para disfrutar aprendiendo.

Entradas para Peque Navidad en Madrid: precio y dónde comprar

Las entradas sólo se pueden comprar a través de la web oficial. No hay venta física ni intermediarios: todo se gestiona online, de forma directa y segura. Dentro del recinto también se puede comer, con menús cerrados y precios asequibles:

Menú adulto: 15 euros (hamburguesa o bocadillo, ensalada o patatas, bebida y café o infusión).

(hamburguesa o bocadillo, ensalada o patatas, bebida y café o infusión). Menú infantil: 12 euros (tiras de pollo o perrito, guarnición, bebida y postre).

Cada entrada incluye la visita completa y las cuatro actividades principales, con una duración total de entre hora y media y dos horas.

Qué actividades hay en Peque Navidad

Peque Navidad es el mejor plan para los niños, porque viven la Navidad por dentro y de una forma muy mágica. El recorrido tiene cuatro paradas principales, tanto en la Casa de Papá Noel como en la del Rey Mago, además de varias actividades que ahora te resumimos:

Taller de abalorios . Los niños elaboran sus propios adornos navideños, esos que luego cuelgan en el árbol con una sonrisa de orgullo. Es un momento tranquilo, donde se mezcla la creatividad con el cariño y la calma.

. Los niños elaboran sus propios adornos navideños, esos que luego cuelgan en el árbol con una sonrisa de orgullo. Es un momento tranquilo, donde se mezcla la creatividad con el cariño y la calma. Fábrica de juguetes . Aquí todo cobra vida. Los elfos trabajan sin parar, las cintas se mueven, suena la música y los pequeños observan con asombro cómo se preparan los regalos. Una parada llena de ritmo, color y fantasía.

. Aquí todo cobra vida. Los elfos trabajan sin parar, las cintas se mueven, suena la música y los pequeños observan con asombro cómo se preparan los regalos. Una parada llena de ritmo, color y fantasía. Oficina de correos . Es hora de escribir la carta. Con calma, con ilusión, con esa inocencia que solo tienen los niños. Después, la entregan en mano y descubren cómo viajan sus deseos hasta el Polo Norte o hasta Oriente.

. Es hora de escribir la carta. Con calma, con ilusión, con esa inocencia que solo tienen los niños. Después, la entregan en mano y descubren cómo viajan sus deseos hasta el Polo Norte o hasta Oriente. Galletas con Mamá Noel. El final más dulce. Harina, azúcar, moldes, risas y el olor a galletas recién hechas. Cada niño decora la suya mientras charla con Mamá Noel, en un ambiente tan acogedor que cuesta marcharse.

Durante todo el recorrido hay monitores y animadores que acompañan a los grupos, además de música y pequeños espectáculos. Y aunque está pensado para los más pequeños, los adultos acaban disfrutando igual.

La organización ofrece además programas escolares especiales, con talleres adaptados a grupos de Infantil y Primaria. Se centran en valores como la creatividad, la cooperación o el respeto, y convierten la excursión en una experiencia educativa diferente.

Dónde esta Peque Navidad y cómo llegar

Peque Navidad Madrid cuenta con dos sedes principales, perfectamente preparadas para recibir a familias de toda la región.

En Bustarviejo , la cita es en el Albergue Valle de los Abedules, en plena Sierra Norte. Un entorno natural precioso, perfecto para pasar el día entre montañas y aire limpio, a unos 45 minutos de la capital.

, la cita es en el en plena Sierra Norte. Un entorno natural precioso, perfecto para pasar el día entre montañas y aire limpio, a unos 45 minutos de la capital. En Brunete, el recinto está a tan sólo 35 minutos de Madrid. Es una opción ideal para quienes buscan un plan más rápido, sin alejarse demasiado.

Ambos lugares cuentan con aparcamiento para visitantes, y en la web del evento se pueden consultar las rutas en transporte público y los horarios de los turnos.

Para resolver dudas, la organización atiende en los teléfonos 600 252 158 y 603 937 306 (de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00), y también por correo en [email protected].