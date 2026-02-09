Ni los modelos más pesimistas lo vieron venir: AEMET avisa de más nieve en estas zonas de Madrid

La AEMET avisa de más nieve en estas zonas de Madrid, no los modelos más pesimistas lo vieron venir. Los expertos no dudan en darnos una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperado. Con ciertos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta de una forma muy diferente. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

El aviso de la AEMET ante la llegada de más nieve a Madrid

Madrid se prepara para nuevas nevadas que harán acto de presencia en cuestión de horas. Lo que nadie podría predecir es una realidad, en estas jornadas en las que el tiempo puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos muy nubosos o cubiertos. Precipitaciones generalizadas durante la madrugada que tenderán a remitir a partir de la mañana y quedando restringidas a la Sierra; no se descarta que sean en forma de nieve a partir de los 1300-1500 metros en las primeras horas. Temperaturas mínimas en ascenso en la Sierra, sin cambios en el resto. Máximas en ascenso generalizado, que podría ser localmente notable en la Sierra. Heladas débiles en zonas altas de la Sierra. Viento flojo del suroeste con intervalos de moderado y probables rachas muy fuertes en zonas altas de la Sierra». Las alertas estarán activadas: «Probables rachas de viento muy fuertes en la Sierra y nevadas durante la madrugada a partir de los 1300-1500 metros».

Para el resto de España la situación no es mucho mejor: «Persistirá la situación de circulación atlántica, con la entrada de una masa de aire húmeda y relativamente cálida para la época del año que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península y Baleares, si bien siendo menos probables en las islas y fachada oriental. Los mayores acumulados, con posibilidad de precipitaciones fuertes, persistentes y acompañadas localmente de tormenta, se esperan en Galicia, Cantábrico oriental y Pirineo central y occidental. Se prevé que en el oeste de Galicia los registros pluviométricos durante el día puedan ser importantes. La nieve únicamente se espera en cumbres del Pirineo. En Canarias intervalos nubosos, más probables en el norte de las islas. Bancos de niebla en regiones de montaña de la vertiente atlántica, norte de la meseta Sur e interiores de Galicia. Las temperaturas aumentarán de forma prácticamente generalizada, más acusadamente las mínimas, llegando a aumentos notables en amplias zonas de las mitades norte y este peninsular. Únicamente permanecerán con pocos cambios las máximas en el cuadrante suroeste. Heladas débiles sólo en el Pirineo. Predominará el viento moderado de componentes oeste y sur en la Península y Baleares, en general flojo en el tercio nordeste, y que alcanzará intensidades fuertes o rachas muy fuertes en Alborán, norte de Galicia, Cantábrico, montañas del centro y norte, Baleares y especialmente en la mayor parte del tercio oriental peninsular. Alisio moderado en Canarias».