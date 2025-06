Ni Lhardy ni Casa Lucio: el restaurante favorito de Ed Sheeran está en Madrid y tiene platos desde 16 euros

Madrid ha vuelto a enamorar a uno de los artistas internacionales más queridos del momento. Tras seis años sin actuar en la capital, Ed Sheeran regresó con dos conciertos memorables en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, reuniendo a 140.000 personas entre el viernes y el sábado. Pero más allá de su impecable directo, lo que más ha llamado la atención es cómo el cantante ha aprovechado cada minuto de su estancia en la capital, paseando por las calles, descubriendo los mejores rincones y por supuesto, yendo a comer al que es su restaurante favorito en Madrid, a cargo del mejor chef del mundo.

El cantante británico, lejos de dejarse llevar por la agenda cerrada que suelen tener los grandes artistas, ha compartido en sus redes una cara mucho más cercana y auténtica. «Vine a Madrid por los conciertos y me quedé por las vibras», escribió en Instagram, acompañando sus palabras con un vídeo en el que aparece recorriendo lugares como la Catedral de la Almudena, el Palacio Real o los bares del barrio de Malasaña, cerveza en mano, sin guardaespaldas a la vista. Pero además de todos esos planes, hay uno que ha despertado especial interés: su visita al restaurante StreetXO, del chef Dabiz Muñoz. De este modo, el lugar elegido por Sheeran para una experiencia gastronómica única en Madrid fue un local gamberro, moderno y atrevido, con platos de alta cocina.

El restaurante favorito de Ed Sheeran en Madrid

Ubicado en la planta superior de El Corte Inglés de Serrano, en pleno barrio de Salamanca, StreetXO es la propuesta más desenfadada y accesible del universo XO del mediático chef Dabiz Muñoz. Su carta está inspirada en los sabores del sudeste asiático, pero pasada por el filtro transgresor de un cocinero que ha hecho del riesgo su seña de identidad. Aquí no se viene a tener una cena formal: se viene a vivir una experiencia. Luces de neón, cocina a la vista, cócteles que parecen salidos de una película de ciencia ficción y una atmósfera callejera que rompe con todo lo establecido.

Fue en este entorno donde Ed Sheeran se sentó, como uno más, en la barra frente al propio Dabiz, y se entregó a una degustación improvisada que incluyó algunos de los platos más emblemáticos del local. Entre ellos, el postre estrella de la casa: el Brioche Pedroche (16 euros), un dulce caliente con crema de vainilla de Madagascar y especias marroquíes, acompañado de mango picado. Un postre que, además de estar delicioso, es un guiño a la colaboradora Cristina Pedroche, pareja del chef, quien no tardó en comentar la publicación del artista: «Después de comer en @streetxo.madrid hoy tendrás aún más energía».

Una experiencia gastronómica de estrella… sin dejarse el sueldo

Aunque el nombre de Dabiz Muñoz suele asociarse a DiverXO, el único restaurante con tres estrellas Michelin de Madrid, StreetXO ofrece una alternativa más informal y, sobre todo, más asequible. Platos como el sandwich club al vapor con panceta ibérica y huevo frito, o los dumplings de chili crab y leche de coco, rondan entre los 16 y los 25 euros, lo que convierte esta experiencia gourmet en algo al alcance de muchos más bolsillos. No es un restaurante barato en el sentido clásico, pero para tratarse de alta cocina, los precios son sorprendentemente amables.

Además, el formato está pensado para compartir. La carta está llena de pequeñas elaboraciones explosivas, con una presentación espectacular y sabores que combinan lo picante, lo ácido, lo dulce y lo umami en cada bocado. El equipo de cocina trabaja en directo, a la vista de todos, y la experiencia se disfruta casi como un espectáculo.

Ed Sheeran ha disfrutado de Madrid

El encanto de Madrid no reside únicamente en sus monumentos ni en sus museos, sino en esa mezcla de historia y modernidad que se vive a pie de calle. Ed Sheeran, con su estilo cercano y natural, ha sabido captar ese espíritu. En su vídeo se le ve besando un cartel de Guinness en un pub irlandés, pero también friendo churros en la Churrería Madrid 1883, la más antigua de la ciudad. Con mandil incluido y sonrisa en la cara, el cantante no dudó en meterse en harina y aceite para rendir homenaje a una de las costumbres más queridas por los madrileños.

El entusiasmo de Sheeran por Madrid ha dejado huella, no sólo entre sus seguidores, sino también en personajes públicos que han querido comentar su visita. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, escribió en su perfil: «In Madrid, at home», mientras que otros rostros conocidos del panorama español no han dudado en aplaudir su actitud cercana. El vídeo, que ya suma millones de visualizaciones, se ha convertido en una especie de postal de amor a la ciudad, una carta abierta que muchos turistas podrían firmar.