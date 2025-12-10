Ni Chamberí ni Retiro: el barrio de Madrid donde las hijas de Zapatero se han comprado una casa

El barrio de Madrid donde las hijas de Zapatera se han comprado una casa quizás nos sorprenderá. El que fue presidente de España hace unos años, cuyas hijas eran niñas en aquellos tiempos, ha visto crecer a su familia en la capital de España. Como muchas jóvenes de su generación, las hijas de este político no han dudado en formarse en el campo que más les ha interesado. Pudiendo elegir entre la amplia gama de opciones que tenemos en nuestro país.

España tiene numerosas universidades de renombre e incluso ofrece la posibilidad de formarse desde casa hasta obtener aquello que realmente necesitamos. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, ha acabado siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Esta generación ha vivido estos días en los que el acceso al trabajo quizás no sea sencillo, no obstante, las hijas de Zapatero, no han dudado en emprender con una empresa que les ha permitido conseguir algo que no todo el mundo a su edad puede permitirse, tener una casa en propiedad.

Ni Retiro ni Chamberí

Tener una casa propia en Madrid es casi algo imposible para muchos jóvenes. Se necesita ahorrar una gran cantidad de dinero para descubrir lo que podemos conseguir de la mano de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

En estas jornadas que hasta el momento no sabíamos lo que podríamos tener que afrontar. El precio de la vivienda, como todo en este país, ha subido hasta unas cifras que ponen los pelos de punta. Sobre todo, en las grandes ciudades, donde está el trabajo y los sueldos algo más dignos.

Este hecho hace que muchas personas decidan dedicar años y años de su trabajo para poder dar una entrada para tener una casa. La mayoría de jóvenes optan por la periferia, el centro de la ciudad tiene unos precios que no todo el mundo puede permitirse, no obstante, las hijas de este político, han podido tener su casa, con poco más de 30 años, todo un récord.

Para establecerse en la capital de España han tenido que dejar atrás barrios muy codiciados y caros como Chamberí o el Retiro, para buscar casa en este punto de la ciudad que cada vez recibe a más jóvenes emprendedores con éxito como ellas.

Este es barrio de Madrid donde las hijas de Zapatero se han comprado una casa

Los expertos de Fotocasa nos presentan este barrio de Madrid como: «Valdezarza es uno de los barrios que conforman el distrito de Moncloa-Aravaca, limitando con las calles Valle de Mena, Villamil, Ofelia Nieto, Francos Rodríguez, Antonio Machado, Isla de Oza y Nueva Zelanda. Esta es una zona tranquila, en la que podemos encontrar un contraste entre pisos modestos rematados con materiales sencillos y grandes edificios con más empaque, en el que mayoritariamente viven funcionarios. A esta heterogénea configuración hay que añadir una curiosa mezcolanza de todo tipo de construcciones: desde chalés de ladrillo hasta casitas antiguas blancas, garajes o antiguos corrales. El barrio cuenta con varios centros educativos y sanitarios, incluida la Clínica López Ibor, un conocido hospital psiquiátrico de la capital. Valdezarza está bien conectado con el centro, pero solo por dos estaciones de la L7: Valdezarza y Antonio Machado, además de la red de autobuses urbanos».

Aqui es donde las dos hijas de Zapatero tienen sus casas, hipotecas de 30 años y entrada de 60.000 euros, para vivir en un piso que tiene un precio medio de unos 300.000 euros. Una cantidad de dinero que obliga a pagar esos 1.000 euros en hipoteca más o menos, para hacer realidad el sueño de vivir en casa propia. Con la ayuda de su empresa de la que obtienen buenos beneficios y que da trabajo a 5 personas, han logrado tener estos pisos en una de las zonas de moda de la ciudad. No sólo por la tranquilidad del lugar, sino también por el precio de unas casas que con un poco de esfuerzo puede ser una realidad para muchos jóvenes preparados como ellas.

Madrid ofrece buenas prespectivas de trabajo y una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos sumergirán de lleno en unos detalles que serán esenciales. Sin duda alguna, una opción para la mayoría de jóvenes que sueñan a lo grande, a la espera de poder hacer realidad sus proyectos vitales.

El primer paso para tener una familia o cierta libertad personal es esa casa que debería estar al alcance de todos. Para poder crecer y tener la vida que uno quiere más cerca o lejos de la familia, en busca de un hogar en el que sentirse bien.