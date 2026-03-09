Múltiples explosiones despiertan a vecinos del centro de Madrid y la Policía aclara qué esta ocurriendo

Múltiples vecinos del centro de Madrid se han despertado durante la madrugada de este lunes por el ruido de un helicóptero de la Policía Nacional sobrevolando la zona y por varias explosiones cerca del estadio Movistar Arena. La situación ha generado inquietud en varios barrios cercanos al recinto, donde muchos residentes pensaron inicialmente que se trataba de una operación policial o de algún incidente grave.

Por el contrario, el origen del ruido era un simulacro de la Policía Nacional basado en un ejercicio de entrenamiento diseñado para preparar a los agentes ante «situaciones de emergencia» que puedan producirse en entornos urbanos con gran afluencia de personas.

Según los testimonios de vecinos recogidos en redes sociales, el helicóptero permaneció durante «bastante tiempo» sobrevolando el área, generando un fuerte ruido que ha despertado a muchas personas a primeras horas de la mañana. A esto se le suma varios sonidos que recordaban a disparos o explosiones, lo que aumentó la preocupación entre quienes escuchaban la actividad desde sus viviendas.

La explicación de la Policía

Ante la inquietud generada, la Policía Nacional ha aclarado que la actividad se corresponde con un simulacro organizado como parte del «entrenamiento» de sus unidades. El ejercicio se ha desarrollado aproximadamente entre las 05:00 y las 08:00 horas, tal y como han especificado las autoridades a través de X.

Durante el simulacro, los agentes han recreado un «escenario de emergencia» para poner a prueba la coordinación entre diferentes unidades policiales y evaluar los protocolos de respuesta ante incidentes graves. Este tipo de prácticas son habituales en las fuerzas de seguridad, ya que permiten entrenar procedimientos en condiciones lo más realistas posibles.

Asimismo, las explosiones y disparos que se han podido escuchar durante esta prueba no eran reales, sino efectos sonoros y munición de fogueo que se usa regularmente durante entrenamientos. Estos efectos están diseñados para simular situaciones de riesgo sin poner en peligro a la población.

De 5 a 8 horas de este lunes vamos a realizar el #simulacro de un incidente grave en el entorno del @MovistarArenaEs en #Madrid Habrá concentración de unidades de @policia en las inmediaciones y se pueden escuchar detonaciones Entrenamos para protegerte#SomosTuPolicía pic.twitter.com/cSGwFp3dsf — Policía Nacional (@policia) March 8, 2026

Debido a esta situación, muchos ciudadanos han expresado su malestar con estos ejercicos policiales en los comentarios de la publicación de la Policía Nacional. «Lo que hay es un ruido infernal del puñetero helicóptero a las 6 de la mañana para empezar el lunes y la semana de buen humor» o «Pues podíais entrenar en otro horario majos, desde las 6 de la mañana con el helicóptero en la puerta de casa…», son algunos de los comentarios más repetidos.

Lo que hay es un ruido infernal del puñetero helicóptero a las 6 de la mañana para empezar el lunes y la semana de buen humor. pic.twitter.com/gw9XqXid4i — Car Mencis (@KMencis) March 9, 2026