Más Madrid rechaza una declaración contra el cáncer infantil en Alcorcón para no irritar a Mónica García

El Gobierno de izquierdas de Alcorcón, liderado por la alcaldesa Candelaria Testa, ha vetado la declaración institucional presentada por el Grupo Popular contra el cáncer, que tenía como objetivo unir a toda la corporación municipal en apoyo a los afectados por esta enfermedad. El equipo de Gobierno ha optado así por dar la espalda a las familias que enfrentan esta dura realidad con el voto en contra de Más Madrid, apoyo de los socialistas en el Consistorio.

En esa declaración institucional, los populares pedían la unión de todos los grupos políticos para elaborar programas de sensibilización que lleguen a la población del municipio y ofrecer un apoyo integral a las familias que se enfrentan a un diagnóstico de cáncer infantil. También programas de apoyo emocional, fomentar el deporte y la actividad física para los enfermos de cáncer e instar a la ministra de Sanidad del Gobierno de España, Mónica García, para que financie los medicamentos necesarios para combatir el cáncer infantil independientemente de los motivos presupuestarios.

Este último punto ha llevado a la bancada de Más Madrid a votar en contra de esta declaración para no irritar a su líder, en un mes tan significativo como es febrero, dedicado a concienciar sobre esta enfermedad.

El portavoz del PP en Alcorcón, Roberto Marín Vergara, ha condenado duramente esta decisión del Gobierno municipal: «Más Madrid, Ganar Alcorcón y el Partido Socialista han dado la espalda a estos niños que luchan contra la enfermedad. Sin embargo, a pesar de que desde el Ejecutivo de izquierdas no se haya podido alcanzar un mensaje unánime, desde el grupo

Popular, queremos reconocer la labor de las asociaciones, voluntarios y entidades que trabajan día a día para mejorar la vida de los menores afectados y sus familias», ha dicho el popular.

Para Marín Vergara, el cáncer infantil no entiende de ideologías; «es una causa que debería unirnos a todos como sociedad. Es inaceptable que el gobierno municipal no haya respaldado esta iniciativa presentada por el Partido Popular. No podemos fallarles a estos niños ni a sus familias, quienes también sufren las consecuencias de esta enfermedad,» ha comentado el portavoz.

Además, el PP considera que esto es aún más indignante teniendo en cuenta los recursos que el Estado da a otras autonomías o mientras condona la deuda a Cataluña por más de 17.000 millones de euros. «Lo que pedimos en

esta declaración institucional, que Más Madrid, PSOE y Ganar Alcorcón han rechazado, es la financiación de los medicamentos necesarios para ayudar a los niños que enfrentan el cáncer infantil», concluye Marín Vergara.

Cada año, alrededor de 400.000 niños y adolescentes en todo el mundo son diagnosticados con cáncer. Los tipos de cáncer infantil más comunes son las leucemias, los tumores cerebrales, los linfomas y tumores sólidos como el neuroblastoma y los tumores de Wilms, todos ellos de enorme gravedad.

Mónica García

A pesar de que la cifra de niños y jóvenes con cáncer es tan abultada, la ministra de Sanidad, Mónica García, rechazó en el mes de enero financiar un fármaco clave contra el cáncer infantil más común, la leucemia linfoblástica aguda (LLA).

La negativa del Ministerio de Sanidad se centra en la financiación pública del anticuerpo monoclonal blinatumomab, aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) hace ya una década para tratar casos de recaída en pacientes adultos. De hecho, a los dos años de su aceptación por la EMA comenzaron las negociaciones con la Comisión de Precios del ministerio de Sanidad. Negociaciones que siguen concluyendo con la negativa española a aceptar su financiación con fondos públicos.

El último intento de aceptación del fármaco dio comienzo el pasado mes de noviembre. Y la última negativa se comunicó el pasado día 23 de enero. De este modo, sólo los pacientes que puedan pagarlo privadamente podrán seguir accediendo a él mediante el uso de medicación extranjera.

En España, los medicamentos aceptados en la carpeta de financiación pública son sólo el 62% de los admitidos por la UE.