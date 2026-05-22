El Gobierno de Rivas presume de una obra en la estación del metro para la que no tiene permiso

El Ayuntamiento de Rivas, gobernado por una coalición de Izquierda Unida, Más Madrid y PSOE, registró en la Dirección General de Infraestructuras el pasado mes de marzo un proyecto de obra para cubrir el tramo de la línea 9B del metro que atraviesa el municipio a cielo abierto. Para el Ejecutivo local, se trata de «una intervención clave para el futuro» que permitiría eliminar la fractura urbana que generan actualmente las vías del metro, «mejorando la conectividad entre barrios y la calidad de vida de sus habitantes».

Desde la Comunidad de Madrid advierten de que dicho proyecto «no cuenta actualmente con informe favorable de los servicios técnicos de la Dirección General de Infraestructuras», lo que significa que, a día de hoy, la obra no dispone del respaldo técnico ni administrativo necesario para poder ejecutarse. Y lo que resulta especialmente llamativo es que la propia alcaldesa, según subraya el Ejecutivo regional, «es plenamente conocedora de esta situación, al haber recibido el correspondiente acuse de recibo en el que se le trasladaba esta circunstancia».

A pesar de ello, Castillejo decidió aprovechar las fiestas de Rivas para exponer ante los vecinos una detallada maqueta que mostraba el resultado final de las obras, como si su aprobación fuera solo cuestión de tiempo. Una decisión que, a juicio de la Comunidad de Madrid, puede «generar una percepción errónea entre los vecinos, trasladando la idea de que el proyecto dispone ya de respaldo técnico o administrativo, cuando dicho respaldo no se ha producido hasta la fecha».

La polémica ha encendido el debate entre ambas administraciones. Desde el Ayuntamiento de Rivas han salido al paso de las críticas defendiendo que la exposición de la maqueta tenía un carácter meramente «divulgativo»: el objetivo, aseguran, era mostrar a la ciudadanía cómo quedaría, en teoría, el cubrimiento de la estación de metro una vez finalizadas las obras, en un ejercicio de supuesta transparencia y de participación vecinal.

Las obras de cubrimiento de la línea 9B a su paso por Rivas tienen su origen en el año 2019 y fueron impulsadas por el consistorio del municipio. Tras años de burocracia, el proyecto para empezar las obras. El pasado mes de abril, el Gobierno de Castillejo consiguió la financiación necesaria para ejecutar el proyecto. El organismo que va a financiar el proyecto es el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa.

Aunque para conseguir empezar las obras necesitan los permisos de la Comunidad que, aunque Castillejo enseña maquetas a todo el municipio, todavía no están aprobados por las administraciones correspondientes.