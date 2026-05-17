La alcaldesa comunista de Rivas promete 500 viviendas públicas sin haber adjudicado las 83 de este mandato

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo (Izquierda Unida), ha anunciado la construcción de 500 nuevas viviendas públicas si resulta reelegida en las elecciones de 2027. La cifra prometida dista mucho de las 83 viviendas construidas durante este mandato que, semanas después de su presentación oficial, todavía no han sido adjudicadas en su totalidad.

El pasado mes de abril, Castillejo presidió el acto de entrega de llaves de ese parque de 83 viviendas junto a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en un evento anunciado a viva voz por el Gobierno del municipio. Sin embargo, desde Vox Rivas, partido en la oposición, denuncian que el proceso de adjudicación no se ha completado, lo que contrasta con el tono triunfal con el que el Ejecutivo municipal presentó el acto.

Esta brecha entre los 83 pisos construidos en este mandato y los 500 prometidos para el siguiente suscita muchas dudas dentro del municipio sobre si es sólo una promesa electoral o si Castillejo conseguirá construir y tramitar seis veces la cantidad de viviendas edificadas en los últimos tres años.

Eliana Palacios, portavoz de Vox en el municipio, ha denunciado que «la izquierda lleva años gobernando Rivas y ha convertido la vivienda en propaganda, no en soluciones». Para la portavoz, el evento de Castillejo de entrega de las llaves es una farsa, ya que «mientras se hacían las fotos entregando las llaves, había viviendas sin adjudicar».

De las 83 viviendas que debía adjudicar el Gobierno de Rivas, tres se han quedado sin dueño. De estas viviendas no adjudicadas, dos estaban adaptadas para personas con movilidad reducida que Castillejo no ha conseguido encontrar para que las habiten. La otra vivienda sin adjudicar quedó vacante porque los «inquilinos seleccionados no cumplían los requisitos establecidos», según el Gobierno del municipio. Esta situación «denota una preocupante falta de planificación», según la oposición.

Ante este escenario, Vox presentó una petición exigiendo información en el Ayuntamiento de Rivas porque no ven «razonable que los jóvenes españoles que llevan toda la vida viviendo en Rivas tengan que competir en igualdad de condiciones por una vivienda pública mientras la izquierda sigue impulsando políticas de fronteras abiertas y efecto llamada».

Ante esta petición de Vox, el Gobierno de Rivas ha respondido admitiendo la situación, lo que obligará a la Administración de Castillejo a ampliar «el cupo general y el cupo para la adjudicación a personas con otro tipo de discapacidad que no sea movilidad reducida». Sin embargo, el Ejecutivo del municipio, no ha especificado los requisitos para las 500 viviendas públicas que ha prometido construir el año que viene.