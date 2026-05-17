Ha llegado el día en el que los andaluces volverán a decidir en las urnas el nuevo gobierno que regirá los próximos cuatro años la comunidad. Los colegios electorales ya se preparan y puede que muchos deseen ser de los primeros en votar, ya sea por tener por ejemplo que ir a trabajar, querer aprovechar el domingo para hacer más cosas, o no dejarlo para última hora. Sea cuál sea el motivo, si deseas ir a votar ahora es importante que cuándo abren los colegios electorales en Andalucía hoy.

Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas para la comunidad autónoma de España más poblada. Puede que muchos ya hayan emitido su voto por correo, o tal vez habrá quien se abstenga, pero si tienes previsto ir a votar esta mañana debes saber que el horario de los colegios electorales es el mismo para las 8 provincias andaluzas, tanto en la hora de apertura que es a las 09:00 horas como en el cierre a las 20:00 horas. Eso no significa sin embargo, que antes y después de esos horarios no haya movimiento en los colegios electorales, sino todo lo contrario.

Cuándo abren los colegios electorales en Andalucía hoy

La gran duda de cuándo abren los colegios electorales en Andalucía hoy es fácil de responder ya que es la misma hora para las 8 provincias andaluzas, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. En todas ellas, los colegios electorales comenzarán la jornada a partir de las 09:00 horas. Sin embargo, es normal que muchos andaluces ya formen colas minutos antes no sólo por ser los primeros. Habrá quien tenga prisa por irse a trabajar, aunque dependiendo de tu oficio y el horario, es posible tener unas horas libres a lo largo de la jornada para salir a votar.

De todos modos, cada vez que hay elecciones muchas personas suelen votar a primera hora. Puede que se por costumbre o por aprovechar esa primera hora de la mañana del domingo para ver qué tal está el ambiente en el colegio electoral, si hay mucha participación desde el principio y también como no, votar a las 09:00 horas permite mucho más margen si en realidad lo que quieres, es aprovechar el día para hacer otras cosas.

¿A qué hora deben estar los que constituyen las mesas electorales?

A pesar entonces de que las 09:00 es la hora fijada para ir a votar, quienes hayan sido elegidos para una mesa electoral deben personarse un poco antes en el colegio electoral. La hora es a las 08:00 horas, tanto para quien es presidente, como los vocales y ojo que también deberán estar los que han sido asignados como suplentes. Todos tienen que estar a esa hora en el colegio electoral, y una vez se comprueba su asignación como parte de la mesa electoral y se le dice dónde debe estar, presidente y vocales comienzan a prepararlo todo mientras que los suplentes se pueden ir aunque deben estar localizables por si surge algo y se les requiere a lo largo de la jornada electoral.

En el caso de que sean las 08:30 horas y no se haya podido constituir la mesa electoral por ausencia de alguno de sus miembros, se activa un protocolo que puede implicar la intervención de la autoridad competente para garantizar que el colegio abra a tiempo. De hecho, recalcamos que es obligatorio acudir si has sido designado, salvo causa justificada, ya que no hacerlo puede conllevar sanciones.

¿Qué documentos me van a pedir para ir a votar?

Para ir a votar sólo necesitas el DNI de modo que puedan comprobar que la persona que vota es realmente quien acude a dejar el voto. La tarjeta censal que recibiste días atrás por correo es la que informa del colegio en el que tienes que votar, y la mesa a la que te tienes que dirigir, pero no tienes que presentarla ni nada ya que su función es meramente informativa. Si no tienes DNI, podrás votar si llevas el pasaporte o el carnet de conducir. Y otra cosa que pocos saben es que aunque el DNI esté caducado, te sirve para votar ya que tan sólo se requiere para como decimos, comprobar que quien está llamado a votar es quien realmente acude.

¿Hasta que hora tengo para votar?

Ya sabemos cuándo abren los colegios electorales de Andalucía hoy domingo 17 de junio, pero si te vas a retrasar o eres de los que prefieren esperar a última hora, que sepas que tienes tiempo hasta las 20:00 horas. Ese es el momento en el que cierran los colegios, incluso si todavía hay gente dentro votando. Es decir, que si llegas antes de las 20:00 pero a esa hora todavía estás en la cola para votar, no te vas a quedar sin poder hacerlo, sino que se debe esperar a que vote todo el mundo dentro del colegio hasta la hora del cierre.