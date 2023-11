Gema Gil ha dimitido como dirigente de Podemos en la Comunidad de Madrid en una decisión que ha desatado la ira de hordas de podemitas, que le han dedicado sus más feroces ataques por no estar de acuerdo con su salida del esquema orgánico de la organización. «Te largas cuando más falta hace la unidad», «Igual los que os vais nunca deberíais haber estado», son sólo algunos de los cientos de mensajes que ha recibido tras hacer pública su dimisión.

«He dimitido de la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid. Nunca ningún partido político ha tenido tanta fuerza y lealtad como tiene la militancia de Podemos, pero algo va mal cuando se van tantos y tantas compañeras. Ojalá encontremos el norte de nuevo», fueron las palabras con las que Gema Gil, número 23 en la lista encabezada por Alejandra Jacinto a las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, comunicó públicamente su salida de la dirección de Podemos en Madrid. No obstante, continuará como militante de base.

Tras los primeros insultos acusándola de estar ocultando que se va a Sumar, Gil, que fue portavoz de Grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Leganés, aclaró que no cree en el proyecto liderado por Yolanda Díaz y que es «coherente con sus principios».

En este punto, manifestó que Podemos sabe «perfectamente» cuál ha sido su «trayectoria» en el partido y su «lealtad» al mismo, así como todo lo que tanto ella como su familia han soportado. «Me duele ver el silencio ante los insultos y ataques, llamándome traidora que llevo sufriendo desde ayer y que no cesan. Basta ya, no por mí, lo pido por mi familia», lanzó, después de recibir una oleada de críticas por su dimisión.

«Si ese es tu parecer, adelante. Sería más limpio si dijeras si te han ofrecido algo fuera de Podemos. Cuando mires atrás, los podemitas te saludaremos. Aquí seguiremos», le espetaba uno, mientras que otro calificó de «frágil» el argumento de su salida. «La razón que expones es un poco frágil: me voy porque hay demasiados compañeros que se están yendo», le trasladaron.

«¡Vaya fundamento mujer! ¿Como se van todos yo también? ¡¡¡Porque algo no debe estar bien!!! ¿Tú te lees? ¡Con esa capacidad de argumentación creo que haces bien en irte! Aquí hay que tenerlos bien puestos para resistir», le escribía otro crítico.

«¡Adiós! No cierres la puerta, así podréis salir lo que queráis y podrán entrar otros más competentes y dignos para sustituiros», le lanzaba otra, al tiempo que otro militante le preguntaba si le parecía mal que en Podemos no quieran que les impongan desde otros partidos quién debe ser ministro.

«Igual los que os vais nunca deberíais haber estado, si toleras callada que os veten, silencien e impongan, no eres de Podemos», «¿Y no será, ahora, en el momento de mayor crisis dentro del partido, cuando hay que luchar desde dentro para evitar que se vayan tantos?», son algunos de los mensajes que han dedicado los podemitas a Gema Gil por su dimisión.

Por el contrario, otros como Juan Carlos Monedero han mostrado su apoyo a Gil y han criticado el acoso que ha sufrido. «Los ataques a compañeras y compañeros no tienen nada que ver con la nueva política que vinimos a inaugurar. Hacer política en Podemos siempre es un sacrificio porque se nos pone enfrente el aparato del Estado, las cloacas, el dinero, los medios. No olvidemos la fraternidad», ha opinado.

Gema Gil, que saltó a palestra como activista de Espartanas de Coca-Cola en lucha, el movimiento iniciado en 2014 cuando Coca-Cola anunció el cierre de cuatro plantas y un ERE, que acabó siendo declarado nulo en el Tribunal Supremo, entró en la dirección autonómica de Podemos Madrid a finales de 2017.