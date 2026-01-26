Está en Madrid y es el restaurante más antiguo del mundo: fundado en 1725 y reconocido por el Libro Guinness

Madrid tiene un restaurante que está en el libro Guinness de los récords, está fundado en 1725 y es reconocido en todo el mundo. Es uno de los más antiguos del planeta por lo que, deberemos empezar a pensar en este lugar como todo un santuario de la gastronomía. Se ha mantenido en pie, siendo uno de los que ha transmitido generación tras generación un estilo de vida y una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales. Sin duda alguna, deberemos empezar a pensar en hacer una vista a un restaurante de récord.

Fundado en 1725 está reconocido por el Libro Guinness

El restaurante más antiguo del mundo está en Madrid

En la propia web del restaurante nos explican cómo se fundó este singular lugar: «Casa Botín, fundada en 1725, es el restaurante más antiguo del mundo según el Libro Guinness de los Récords y uno de los referentes de la mejor cocina tradicional en Madrid.

La revista Forbes le reservó el tercer puesto entre los 10 mejores restaurantes clásicos del mundo, a la Casa y a sus dos especialidades, los deliciosos cochinillos y corderos asados al estilo castellano. En 1606, la Corte vuelve a Madrid y en 1620, con la reforma efectuada en la Plaza Mayor (antigua Plaza del Arrabal), la zona se convierte en el principal enclave comercial de la ciudad: zapateros, curtidores, cuchilleros, latoneros, herradores, las calles de la zona adoptaron el nombre de los oficios que en ellas se ejercían: Ribera de Curtidores, Plaza de Herradores y, cómo no, calle Cuchilleros. Es en una de estas calles donde estableció su negocio un cocinero francés llamado Jean Botín, que llegó a Madrid junto con su esposa de origen asturiano, con la intención de trabajar para algún noble de la Corte de los Austrias. En 1725, un sobrino de la esposa de Botín, Cándido Remis, abrió una pequeña posada en la calle Cuchilleros y realizó una reforma en la planta baja del edificio, cerrando los soportales existentes».

Siguiendo con la misma explicación: «Con la llegada del siglo XX, Botín llega a manos de sus actuales propietarios: la familia González. Entonces, sólo la entrada y el primer piso estaban dedicados al restaurante, la bodega era utilizada como almacén y el segundo y tercer piso estaban destinados a vivienda familiar. Cuando Amparo Martín y su marido, Emilio González, se hicieron con las riendas del negocio, Botín era solamente una pequeña empresa familiar con tan solo siete empleados, contando al matrimonio y a sus tres hijos. El comienzo de la Guerra Civil vino a dar al traste con las ilusiones de la familia de hacer prosperar su pequeño negocio. Amparo y sus hijos se marcharon a un pueblo de Castellón, Segorbe, y Emilio se quedó para seguir atendiendo la casa, que quedó convertido en comedor de los milicianos. Finalizada la contienda y tras la terrible posguerra, los hijos varones del matrimonio, Antonio y José, se pusieron al frente del negocio y poco a poco lo convirtieron en lo que hoy es. Como hecho anecdótico referido a esta época cabe señalar que el Libro Guinness de los Récords, en su edición de 1987, afirma que un adolescente Goya, allá por 1765, trabajó como friegaplatos en Botín. En esta misma edición se designa a Botín como el restaurante más antiguo del mundo».