Entradas del Coca-Cola Music Experience 2025: dónde comprar, cómo conseguir online y precio

El Coca-Cola Music Experience 2025 se celebra este viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el recinto Iberdrola Music de Madrid. J Balvin, Viva Suecia y Lola Índigo lideran el cartel de este festival que tendrá lugar este fin de semana en la capital de España. Consulta en este artículo cómo comprar entradas, el cartel, la ubicación del recinto y todo lo que debes saber sobre Coca-Cola Music Experience 2025.

El Coca-Cola Music Experience 2025 tendrá lugar este viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el recinto Iberdrola Music de Madrid, que está situado en la zona de Villaverde en el sur de la capital. Durante dos días, los mejores grupos del momento actuarán en un festival que reunirá a cientos de miles de devotos de la música. Las entradas ya están a la venta con precios de 38 euros para un día y también la organización ofrece la posibilidad de comprar un abono por 70 euros.

El viernes 12 de septiembre el cartel estará liderado por J Balvin, que pondrá a todos a bailar después de horas de la mejor música del momento. En este día también estará Viva Suecia, uno de los grupos del momento en España, y también Trueno, un fenómeno de la música urbana en Argentina. En el primer día del Coca-Cola Music Experience 2025 también actuarán JC Reyes, Micro TDH, Yami Safdie, Alvama ICE, Malmo 040, Las cendejas, Daniela Blasco y Mafalda Cardenal.

El sábado 13 de septiembre también habrá un cartel de quilates liderado por Lola Índigo, una de las artistas españolas del momento. También actuarán María Becerra, Tiago PZK, Carolina Durante, Álvaro de Luna y Leire Martínez. Durante la jornada también actuarán L-Gante, Marc Seguí, Lucía de la Puerta, Mayo y Perro Negro.

Dónde comprar entradas para el Coca-Cola Music Experience 2025

Las entradas para el Coca-Cola Music Experience 2025 se pueden adquirir en la página web oficial del festival y también en la plataforma habilitada por El Corte Inglés. El precio para un sólo día es de 38 euros y hay posibilidad de disfrutar de un abono para los dos días por un total de 70.

Cómo comprar online

Comprar entradas para el Coca-Cola Music Experience 2025 es bien sencillo. Sólo tendrás que dirigirte a la página web oficial del festival y después ir a «Abonos y Entradas». Una vez dentro, podrás seleccionar entre adquirir el abono para los dos días o entradas según el día que prefieras, viernes 12 o sábado 13 de septiembre. Ya que la compra es online, tendrás que introducir tus datos personales así como los códigos bancarios.

Precio de las entradas del CCME 2025

El precio de las entradas para el Coca-Cola Music Experience 2025 es de 38 euros para un día, ya sea la jornada del viernes o sábado, y de 70 para las personas que quieran acudir los dos días de este fin de semana. La organización del festival también informa que los jóvenes que lo deseen podrán acceder al Bono Cultural del Gobierno a través del Corte Inglés.

¿Dónde es el festival?

El Coca-Cola Music Experience 2025 se celebrará en el recinto Iberdrola Music, que está situado en el sur de Madrid, concretamente en el barrio de Villaverde. Los que se dirijan al festival en transporte público tendrán que dirigirse a la parada de Villaverde Alto, mientras que, si vas en coche, tu sitio de destino será la calle Laguna Dalga.

Las aperturas de las puertas en los dos días serán a partir de las 13.00 horas y el show comenzará a partir de las 16.00 horas.

El cartel del Coca-Cola Music Experience 2025

Viernes 12 de septiembre

J Balvin

Viva Suecia

Trueno

Jc Reyes

Micro TDH

Yami Safdie

Alvama Ice

Malmö 040

La Cendejas

Daniela Blasco

Mafalda Cardenal

Sábado 13 de septiembre