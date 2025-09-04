La League of American Communications Professionals (LACP) ha reconocido a Iberdrola como la mejor utility del mundo en información de sostenibilidad, convirtiéndose también en la primera de España en este ranking internacional.

LACP ha evaluado cerca de 1.000 informes anuales (incluyendo formatos digitales) de compañías de numerosos sectores y de más de una veintena de países de todo el mundo.

Iberdrola, con una puntuación de 99 sobre 100, ha logrado el premio Platinum a nivel mundial en la categoría Online / Digital Report por su espacio digital Informe Integrado Anual e Información sobre Sostenibilidad 2024.

Negocio con compromiso social

En este informe, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, destacaba a principios de 2025 que afrontaban el año «desde una sólida posición de negocio y plenamente fieles a los valores y el compromiso social que nos vienen guiando desde nuestros orígenes».

Destacaba Galán que estos valores «son las mejores bases para encarar un futuro caracterizado por la consolidación de la electrificación como gran tendencia transformadora del sistema energético y motor de crecimiento, competitividad y empleo».

Most Improved Report

Iberdrola, además de alcanzar el reconocimiento de mejor utility, también ha sido destacada como Most Improved Report por la mejora significativa en la calidad, diseño y en especial de la accesibilidad de su informe.

El informe premiado forma parte del espacio digital que Iberdrola dedica a la información de sostenibilidad, un entorno que integra de forma estructurada y visual todos los contenidos relacionados con la protección del medioambiente y la biodiversidad, impacto social, gobernanza y métricas financieras y no financieras asociadas.

En el espacio digital la compañía destaca que el grupo «firmó en 2024 nuevas operaciones verdes por un importe total de 7.796 millones de euros. De esta manera, el total de la financiación verde a cierre de 2024 ascendió a 36.7581 millones de euros».

Transparencia en la información

Este Microsite, que reporta de acuerdo con los principales estándares internacionales (ESRS, ISSB, SASB, GRI, B4SI y Pacto Mundial entre otros), se ha consolidado como una herramienta clave en el compromiso por la transparencia y la difusión de la información de sostenibilidad, a todos sus Grupos de interés.

La distinción Most Improved subraya el esfuerzo realizado por Iberdrola para evolucionar su modelo de comunicación, apostando por una experiencia digital más rica, interactiva y adaptada a las necesidades de los usuarios. La compañía ha incrementado el uso de infografías, visualizaciones dinámicas y contenidos multimedia que facilitan la comprensión de su estrategia y resultados.

Indicadores de desempeño

En este espacio digital la energética destaca que es líder global en energías limpias, redes y almacenamiento, subrayando que es «una empresa hoy, más sólida, sostenible y diversificada que nunca».

Además, Iberdrola reseña que «ha liderado durante más de dos décadas la evolución del sector energético, construyendo un modelo de negocio que se focaliza en la inversión en redes, en potenciar las renovables con mayor valor, en crecer en almacenamiento y en optimizar la cartera de clientes en beneficio de todos».

Entre las cifras más sobresalientes que se pueden consultar en tiempo real en su informe digital, se visibilizan los principales indicadores de desempeño del grupo.

Entre ellos se puede ver que suministra energía a cerca de 100 millones de personas en decenas de países, cuenta con una plantilla de más de 42.200 empleados, y dispone de unos activos de 160.000 millones de euros a 31 de diciembre de 2024.