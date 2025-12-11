Cómo ver en tiempo real dónde están los autobuses de Madrid desde tu móvil

El transporte público en la Comunidad de Madrid acaba de dar un paso de gigante gracias a la integración de la ubicación en tiempo real de los autobuses interurbanos en Google Maps. Esta novedad transforma la manera en que los ciudadanos planifican sus trayectos, permitiéndoles consultar la posición exacta de los autobuses y los minutos que faltan para su llegada desde el teléfono móvil.

«La Comunidad de Madrid cuenta con una densa red de líneas de autobuses interurbanos que realizan más de 20.000 servicios al día, con 26 empresas privadas que operan 354 líneas. La red de autobuses interurbanos, de 20.402 km, transporta diariamente más de 900.000 personas. El 100% de la flota, que consta de 2.114 autobuses con 4,72 años de edad media, es accesible», detalla el Consorcio de Transportes de Madrid.

Visualización en tiempo real de los autobuses interurbanos de Madrid

Hasta ahora, los usuarios del transporte público ya contaban con la posibilidad de conocer los horarios de los autobuses a través de las pantallas instaladas en las paradas o mediante aplicaciones que mostraban la hora estimada de llegada. Sin embargo, estas herramientas ofrecían únicamente datos estáticos, basados en horarios planificados y sin reflejar las variaciones reales del tráfico o los retrasos imprevistos.

Ahora, Google Maps ofrece información dinámica y en tiempo real que mejora la planificación de los desplazamientos. La función ya está operativa para varias líneas del corredor sur de la Comunidad de Madrid, incluyendo localidades como Móstoles, Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada o Arroyomolinos, y se irá extendiendo progresivamente a los 179 municipios de la región.

Para acceder a la información, los usuarios sólo tienen que activar la capa «Transporte público» dentro de Google Maps. Al hacerlo, podrán ver los iconos de los autobuses en tránsito sobre el mapa, seleccionar cualquier línea y consultar detalles como el número de la ruta, la hora estimada de llegada a cada parada, si el vehículo va en hora o presenta retrasos, y el momento de la última actualización de datos.

El sistema funciona gracias a la implementación del estándar GTFS-RT (General Transit Feed Specification – Real Time), que permite que cada autobús envíe información constante sobre su ubicación y estado. Esta información se combina con los datos habituales de planificación de rutas y con algoritmos predictivos que calculan los tiempos estimados de llegada a cada parada.

Imaginemos que alguien quiere desplazarse desde el Paseo de Extremadura – Cuatro Vientos hasta Alcorcón. Al abrir Google Maps y seleccionar transporte público, puede pulsar sobre la parada más cercana para ver las líneas disponibles. Al elegir la línea 516 Pablo Neruda – Fraternidad, el mapa muestra en tiempo real los iconos de los autobuses en tránsito, indicando si el vehículo va en hora o presenta retrasos. Además, se despliega una tarjeta con información detallada: número de línea, tiempo estimado de llegada y la última actualización de la posición.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha anunciado que la integración de la ubicación en tiempo real se irá extendiendo progresivamente a toda la red interurbana.

🚍 ¿Sabes que ya puedes seguir en tiempo real el recorrido de los autobuses del @CRT_Madrid? 📲 Disponible en las líneas de #Alcorcón, #Móstoles, #Leganés y otros municipios del sur a través de Google Maps. ➡️ Próximamente se ampliará a los autobuses de toda la red. pic.twitter.com/atxysOE2NN — Transportes e Infraestructura▪️Comunidad de Madrid (@Transportes_CM) December 10, 2025

Desde 2009, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) colabora con Google para mejorar la información disponible sobre transporte urbano. Desde marzo de 2025, los usuarios ya podían ver la ubicación en tiempo real de los autobuses de la capital, y ahora esta funcionalidad se extiende a los autobuses interurbanos.

Este avance responde, en parte, a la directiva europea sobre datos abiertos y digitalización del transporte público, que busca que las administraciones proporcionen información accesible y actualizada para mejorar la experiencia de los ciudadanos . Además, se enmarca dentro de la estrategia de modernización del transporte regional, que incluye otras medidas como la implementación del pago con tarjeta bancaria a bordo de los vehículos y la actualización del mapa concesional.

Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)

«El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 441,5 millones de euros para 2026 destinada a subvencionar el servicio que presta la flota de 2.215 autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT). La cifra supone un incremento de 43,5 millones, es decir, un 11% más que en 2025.

La EMT cuenta actualmente con una de las flotas más modernas de Europa, compuesta por 2.215 autobuses urbanos, todos ellos accesibles y equipados con las últimas tecnologías en seguridad y confort. El 100% de la flota es de bajas emisiones, con un 79% de vehículos propulsados por gas natural y más de un 20% eléctricos o de hidrógeno, lo que contribuye a una movilidad más limpia en la ciudad.

Este servicio público alcanzó un récord histórico al transportar a 476 millones de viajeros en 2024, lo que supone un incremento del 4,7% respecto al año anterior», detalla el Consorcio de Transportes de Madrid.