Los chats que prueban la extorsión de Más Madrid a sus empleados: «Ingresa 1.680 € antes de 7 días»

Los concejales de Más Madrid exigieron miles de euros a empleados sin afiliación en esa organización política. La Ley de financiación de partidos políticos prohíbe ese tipo de cuotas, denominadas internamente «el impuesto revolucionario», como «falta muy grave». Ahora, ex ediles de la formación de Íñigo Errejón y Rita Maestre han trasladado al Tribunal de Cuentas varias pruebas. Entre ellas unos mensajes de Telegram donde se evidencia la extorsión que denuncian: «Ingresa 1.680 euros entre el 27 de diciembre –hoy– y el 3 de enero», es decir, en siete días.

En la conversación, de diciembre de 2019, dos concejales presionan a una trabajadora eventual que no está afiliada en Más Madrid para que haga un pago de 1.680 euros. Esta situación se reproducía, como publicó OKDIARIO el 11 de mayo, con otras personas a las que también se les obligaba a ceder a la fuerza parte de su sueldo al partido.

Los mensajes que revela OKDIARIO son muy claros. El edil Miguel Montejo, azote ahora del caso de las mascarillas, traslada tajante a la asesora: «Aportaciones a la cuenta ES44 2100 5731 7102 0028 ***. Concepto: Nombre y Apellidos y DNI. Beneficiario: Más País. Cuándo: ENTRE EL 27 DIC -hoy- y EL 3 ENERO. Cantidad: 1.680».

Por otra parte, Cuca Sánchez, otra edil del grupo de Rita Maestre, insiste: «Te comento que finalmente, ajustando todo, la cantidad que tendrías que aportar sería de 1.670 euros. Te envío ahora los datos para que puedas hacer el ingreso. Gracias por tu generosidad, guapa. Un abrazo».

La asesora explica que su situación familiar es dramática, pero ni con esas le perdonan la cuota. «La verdad es que para mí, con toda la familia en paro y mi sueldo, el único que entra desde hace años, me deja en mala situación». «Me veo en la obligación de alegar que en estos momentos estamos pasando mi familia y yo por graves problemas económicos y me siento, no soólo obligada, sino comprometida en ayudar en estos momentos a mi familia. Esto no es nada agradable para mí y desde luego ya me gustaría no tener que pasar por esta situación. Bastante mal ya lo estamos pasando y, por qué no reconocerlo, la vergüenza que me supone», expone la eventual de Más Madrid.

Familia

A mayor ahondamiento agrega: «Mi madre, que es dependiente, además tiene en estos momentos una orden de desahucio que se ejecutará en cuanto termine el estado de alarma. Desde luego, al margen de poder o no solucionarlo, que es ya imposible, no voy a dejar a mi madre sin vivienda y tendré que buscar un alquiler para ella. Me gustaría poder traerla a mi casa, pero, por desgracia, vivo en menos de 35 metros cuadrados y nos es imposible. Además, mi pareja está actualmente en paro y a causa de la situación de pandemia y al haber estado sin dar de alta, no tiene derecho a ninguna prestación. La situación es que es mi sueldo el único que entra en 3 casas y que el resto de mi familia están en ERTE o jubilados».

La asesora presionada por los ediles de Más Madrid trata de evitar la aportación explicando que le gustaría que «esta situación no fuera tal, pero la realidad se ha echado encima gravemente estos meses. En cuanto mi situación mejore, estaré encantada de colaborar también económicamente con el proyecto otra vez. ¿Existe alguna solución u otra alternativa viable para mi actual situación? Toda la situación descrita puedo documentarla y aportar las pruebas. Esperando sea posible una solución. Un abrazo compañero. Y siento este conflicto».

Sin embargo, Más Madrid es tajante: tiene que donar sí o sí. «Por lo que me dices, en caso de haber afectación, no creo que fuese superior al tramo más bajo. Se trata de ser flexibles, pero no arbitrarios… Me lleva más curro, pero dadas las desgracias que llevamos encima, lo veo mejor», le contesta Montejo en las conversaciones en Telegram que ha peritado un experto.

Conversación de dos ediles con una asesora.

Por otra parte, los ediles ex compañeros de Rita Maestre aportan al Tribunal de Cuentas tres sentencias judiciales que confirman que las donaciones de vocales vecinos eran irregulares cuando se determinó su purga, la carta financiera donde abiertamente se establece esas cuotas presuntamente irregulares y los estatutos de Más Madrid cuando se configuró como partido político al uso.