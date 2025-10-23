Carrera nocturna por el estadio Metropolitano: cuándo es, recorrido precio y cómo apuntarse

Si eres aficionado a correr y te gusta participar en carreras que sean significativas y que tengan algo especial, seguro que la posibilidad de hacer una carrera nocturna por el estadio Metropolitano te interesa. La Herbalife Night Run Madrid vuelve este año con su segunda edición y promete una noche de esas que van a ser recordadas. Un evento que tendrá música, luces, ambiente y deporte bajo el cielo de Madrid, con un escenario de lujo: el Riyadh Air Metropolitano, casa del Atlético.

La cita no sólo atraerá a corredores habituales. También a quienes se animan por primera vez a ponerse unas zapatillas para vivir algo distinto. Correr de noche tiene un encanto especial, pero hacerlo entrando en el estadio, con el público animando desde las gradas, es otro nivel. Y si encima hay música, una Fan Zone llena de vida y actividades para toda la familia, la experiencia se convierte en una auténtica fiesta. Porque al final, más que una carrera, esto es una celebración del deporte. Una forma distinta de disfrutar del running, de hacer planes distintos en otoño y de la emoción de cruzar la meta sobre el mismo césped donde cada fin de semana ruge la afición rojiblanca.

Qué día es la carrera nocturna por el estadio Metropolitano de Madrid: fecha

La Herbalife Night Run Madrid 2025 se celebrará este próximo sábado 25 de octubre, justo cuando Madrid se prepara para celebraciones especiales dentro de la temporada de Halloween. Pero aquí no se trata de pasar miedo ni mucho menos, la prueba forma parte del Circuito Night Run, organizado por Madison, y volverá a llenar de vida el entorno del estadio del Atlético.

Habrá dos carreras principales. La Carrera 6K para adultos, que saldrá a las 19:30 horas, y la Carrera Kids, que comenzará antes, a las 17:30, pensada para que los más pequeños vivan su propio momento de gloria. Todo se desarrollará en el distrito de San Blas–Canillejas, con salida y meta en el entorno del Metropolitano, que se iluminará al caer la noche.

Recorrido y cuántos kilómetros son

El recorrido de esta carrera tiene ese punto que la hace diferente. No se trata solo de correr seis kilómetros, sino de hacerlo en un ambiente que mezcla deporte, música y emoción. La prueba para adultos discurrirá por varias calles del distrito de San Blas–Canillejas, con un circuito rápido, bien señalizado y pensado para disfrutar.

Lo más esperado llega al final: una vuelta de honor sobre el césped del estadio, con la meta instalada en su interior. Correr por donde lo hacen los jugadores del Atlético no es algo que se viva todos los días, y ese momento de entrada al estadio será para muchos corredores, lo más emocionante de todo.

Los niños también tendrán su espacio. En la Carrera Kids, dividida por edades (Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete), los pequeños recorrerán distancias adaptadas, todas dentro del estadio. Mientras tanto, las familias podrán seguir la carrera desde la grada y animarles en un ambiente seguro y divertido.

Inscripción y precio

Apuntarse a la Herbalife Night Run Madrid es fácil, pero conviene hacerlo con tiempo. Las inscripciones están disponibles en la web oficial y, si se repite el éxito del año pasado, las plazas se agotarán antes de lo previsto. Además, cada participante recibirá un Welcome Pack con camiseta, dorsal y algunos regalos deportivos.

Hasta cuándo está abierto el plazo de inscripción

El plazo para inscribirse se cierra mañana viernes 24 de octubre, a las 15:00 horas así que mejor darse prisa. La recogida de dorsales se realizará los días 23 y 24 de octubre en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza (Gran Vía de Hortaleza, s/n), en horario de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Allí también se entregará el pack de bienvenida.

La organización insiste en no esperar al último momento: en la edición anterior las inscripciones se agotaron días antes y muchos se quedaron sin plaza.

Cuánto cuesta apuntarse

El precio es bastante asequible para un evento de este tipo. Los adultos pagarán 22 euros, mientras que la categoría infantil cuesta 12 euros (más los gastos de gestión). Incluye todo: dorsal, acceso al recinto, animación, música y, por supuesto, la oportunidad de cruzar la meta en uno de los estadios más impresionantes de Europa.

Además, la Fan Zone estará abierta durante toda la jornada, con actividades, música y puestos para quienes acompañen a los corredores. Porque esta carrera no solo se corre, también se vive. Y hacerlo de noche, bajo las luces del Metropolitano, convierte una simple carrera en una experiencia inolvidable.

La Carrera nocturna por el estadio Metropolitano promete ser un acontecimiento que es mejor que no te pierdas Es una forma especial de practicar deporte y divertirse pero además, en un marco incomparable. ¿A qué esperas?, ¿Te la vas a perder?.