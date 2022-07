Caos en la Policía de Torrelodones: plazas sin cubrir, falta de material y descansos anulados

La Policía Municipal de Torrelodones vive una situación crítica. Se acumulan las controversias en relación con los agentes del Consistorio que gestiona con mano de hierro Vecinos por Torrelodones, una formación independiente que ahora también ha desembarcado con José Luis Escrivá en el Ministerio de Inclusión. Según explican fuentes del cuerpo policial a OKDIARIO, se ha pasado de tener 54 agentes a sólo 36. El equipo de Gobierno no consigue llevar a cabo las oposiciones para fichar efectivos para este municipio al noroeste de la Comunidad de Madrid de 23.000 habitantes.

Sonsoles Palacios, concejal portavoz de Vox en esta localidad, ha decidido dar la batalla a toda costa para revertir esta situación. «Es una vergüenza que estemos en el tercer peor puesto de toda la Comunidad en robos con violencia y somos octavos en criminalidad total. Tenemos un déficit en seguridad muy preocupante. Reiteramos la dejadez del equipo de Gobierno. No han licitado en tiempo y forma y ahora los torresanos sufrimos las consecuencias», expone en el Pleno municipal.

En este contexto, el alcalde Alfredo García-Plata no apuesta decididamente por la Policía Municipal, según denuncia la edil. La lista de agravios al cuerpo es inmensa. Desde 2005 no ha habido oposiciones para cubrir plazas. La edad media de los efectivos ronda los 45 años. «Estamos en una situación de crisis total. Tenemos varias jubilaciones a la vista y no culminan las Ofertas de Empleo Público», explica a OKDIARIO Mario Sainz, delegado sindical.

Decretazos

Para tratar de poner parches ante turnos en los que el servicio de los agentes municipales es claramente insuficiente, el Ayuntamiento tira de «decretazos», en palabras de la edil de Vox en Pleno. Avisan a los policías por WhatsApp con horas de antelación y estos tienen que cancelar sobre la marcha sus días de libranza. En ocasiones incluso estando fuera de la Comunidad de Madrid.

Alfredo García-Plata, alcalde de Torrelodones.

La falta de previsión y organización es «total», según valoran las fuentes mencionadas. «No tienen en cuenta que más sobrecarga de trabajo a los agentes se traduce inmediatamente en más bajas laborales. Al final hay franjas horarias en las que sólo hay un coche patrullando y, además, a veces con un sólo agente. Algo muy peligroso en una ciudad donde hay tantos botellones, robos, etc.», expone Mario a escasos días de las fiestas patronales. En todo caso, sostiene que trasladar estos hechos a la opinión pública no es «provocar alarmismo». «Los vecinos tienen que saber que la Policía se empleará a fondo en asegurar que todo transcurra con normalidad», subraya.

3 coches

Por otra parte, otros de las situaciones caóticas es la falta de coches de Policía. «Los vehículos patrulla están deteriorados. Un mantenimiento pésimo, sometidos a un uso continuado que aumenta su rápido desgaste, sin la dotación de material adecuada y sin un protocolo de seguimiento y control del mismo, por no hablar de las condiciones higiénico-sanitarias», explica Sainz.

«De los vehículos del parque móvil, sólo se utilizan tres que tienen una media de seis años de uso intenso. El resto presenta o bien un estado lamentable o bien una rotulación incorrecta. Por otra parte, se prometieron tres nuevos coches eléctricos, pero sólo ha llegado uno», agrega.

A todo eso se suma que hay un vehículo camuflado de la policía que es utilizado por diferentes miembros del equipo de gobierno sin información previa a los agentes de cada turno. «Se puede entender la intención de ahorrar la adquisición de un vehículo oficial para Alcaldía y la Concejalía de Seguridad, pero utilizar un vehículo camuflado de la Policía es un error en materia de seguridad y una limitación de recursos para un colectivo ya bastante mermado», se detalla en escritos trasladados al Gobierno municipal de Torrelodones.

«Tenemos una plantilla desmotivada, mermada, sólo quieren contratar medios para hacerse la foto y para generar buenas estadísticas, pero en el fondo no creen en el cuerpo. Vecinos por Torrelodones piensa que con la Guardia Civil ya vale, pero esos compañeros no pueden cubrir todo. No tienen puesto permanente en nuestro municipio», zanja el representante sindical.