Ayuso sacude al feminismo de Más Madrid: «Acuérdese de las judías desguazadas por Hamás»

Isabel Díaz Ayuso ha hecho enmudecer a Más Madrid con su respuesta a los ataques de Manuela Bergerot, a la que le ha tenido que recordar el feminismo hipócrita que predican desde la formación cuando ignoran a «las judías desguazadas por Hamás». El debate de este jueves en la Asamblea de Madrid ha arrancado con un tono más bronco de lo habitual: la oposición ha intentado hacer burla de la presidenta por «su pedestal» del Dos de Mayo, pero las risas se le han vuelto en contra.

Bergerot se ha dirigido a la líder del PP como lo hace siempre, hablando de sí misma y sus compañeros de partido como «nosotras». Así, la ha acusado de «censurar dos lonas», las que hacen referencia a las residencias, porque «es lo que tiene vivir en un pedestal, por encima de la plebe».

Para completar la frase con sorna, la ha comparado con el presidente totalitario Kim Jong-un: «Parecía la líder de Corea del Norte, parecía que estábamos en la Plaza de Oriente, ya sabemos que a ustedes le encantan los emprendimientos que empezaron en 1939». Con este último dato aludía a Rodilla, cadena que ha celebrado su aniversario con un sándwich dedicado a la Comunidad de Madrid, empresa a la que la izquierda ha intentado hundir en redes porque se fundó en 1939.

El zasca ha resonado en el hemiciclo, tanto como los aplausos de la bancada del PP. «Cuando hable de nosotras acuérdese de las judías asesinadas, desguazadas y mutiladas por Hamás, a quienes ustedes hacen el caldo gordo. Acuérdense de ellas, del hermana, yo sí te creo. Mujeres a las que descuartizaron, les introdujeron objetos en sus órganos sexuales, las exhibieron como trofeos y las escupían. ¿Van a poner las lonas también en las universidades públicas españolas a favor de las judías, de las mujeres israelíes a las que trataron así? La incoherencia es lo que tiene», ha sentenciado la jefa del Ejecutivo madrileño.

Ayuso ha insistido en la utilización de las lonas por parte de la izquierda, pero para recordarles que no han tenido el efecto que buscaban, especialmente la «lona al estilo nazi» que se colgó en la calle Goya contra su hermano. «Yo tuve mayoría absoluta y sus compañeros se fueron a la calle». En el cuerpo a cuerpo con Bergerot, finalmente, le ha sugerido que también pueden recordar en las lonas, en materia feminista, a los 1.200 depredadores sexuales que se han beneficiado de la ley de Irene Montero, una norma que les han permitido salir de la cárcel.

«Menos tripas, más información»

La tensión no ha sido menor con Juan Lobato. El portavoz del PSOE también se ha referido al «pedestal» del Dos de Mayo con sorna para hacer demagogia, al relacionarlo con las dificultades de los jóvenes para emanciparse. «El Dos de Mayo me imaginaba a uno de esos jóvenes verla en su pedestal, escuchando cuando llegues a Madrid, chulona mía», ha dicho el socialista. Ha añadido que «Goya pintó La carga de los mamelucos en la Puerta del Sol sin ostentación, sin pedestales».

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reaccionado con agilidad mental ante el ataque de Lobato: «Le noto un cierto resquemor, una envidia personal que no puede evitar, siempre atacando en lo personal e intentando desacreditarme». Ayuso ha tenido que recordar al socialista cómo funciona el acto institucional del Dos de Mayo, en el que «el protocolo lo pone el Ministerio de Defensa». Por eso, «porque no se informa de nada», le ha sugerido que «utilice menos las tripas y más la información a la hora de dirigirse a la presidenta». Si no lo hace, ha añadido, es porque «es más de lo mismo, sanchismo puro y duro».

«No dice una verdad ni queriendo»

La líder madrileña ha lanzado la misma acusación a Rocío Monasterio, la de dar datos incorrectos, cuando la líder de Vox ha criticado la inversión del Gobierno regional. La jefa del Ejecutivo ha dicho entender, porque «entra en la lógica de la oposición», que Monasterio utilice sus intervenciones para «atacarla». Lo que no consigue comprender, ha aclarado, es que saque siempre el tema de la «seguridad o la inmigración, que no es competencia de la Comunidad de Madrid».

Finalmente, la ha culpado por mentir: «No dice una verdad ni queriendo. Mientras que en el resto de España las cosas van mal, nosotros somos el motor económico».