Ayuso: «No voy a ser una presidenta a la que felicite el grupo terrorista Hamás»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que ella nunca va a ser una presidenta a la que felicite el grupo terrorista Hamás, después de que este aplaudiera la posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la guerra en Gaza y el reconocimiento del Estado palestino.

«Apreciamos la posición clara del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha condenado las matanzas indiscriminadas practicadas en la ocupación de la Franja de Gaza por el estado ocupante de Israel y ha hablado de la posibilidad de reconocer al Estado palestino», afirmaron los terroristas en un comunicado.

Además, Ayuso también ha aseverado que tampoco va a ser una presidenta a la que feliciten los grupos terroristas de hutíes que atacan a los barcos en el Mar Rojo. Unas declaraciones que vienen después de que los hutíes emularan a Hamás y también felicitaran a Sánchez por su posición en el conflicto en el mar Rojo. Lo hicieron al poco de que España señalara su negativa a participar en la operación liderada por Estados Unidos en el mar Rojo, donde los hutíes están lanzando ataques a los buques que transitan sus aguas, con el objetivo de torpedear el comercio y la economía de los países que apoyan a Israel en su guerra contra Hamás.

Una decisión que bloquea la contribución de la Operación Atalanta de la Unión Europea al plan Guardián de la Prosperidad lanzado por EEUU, y este movimiento le ha merecido al español el aplauso de los hutíes.

Ante esta situación, Ayuso ha afirmado: «No voy a ser una presidenta a la que felicite el grupo terrorista Hamás por nada, ni los grupos terroristas de hutíes que atacan a los barcos en el Mar Rojo. Ni tampoco ningún político español condenado por delitos de sangre».

La presidenta madrileña ha indicado que si cualquiera de estos grupos terroristas la felicitaran dimitiría, no sólo por «razones políticas» sino «por principios».

«A Sánchez le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna. No hay mayor indignidad ni mayor ataque a nuestro Estado de Derecho, nuestra historia reciente ni a la verdad», ha opinado.

Ayuso ha criticado que cuando apenas lleva un mes de funcionamiento este «desgobierno» no ha habido «día que no haya sido proactivo en el desastre». «Millones de españoles se manifiestan contra la Ley de Amnistía, criticada por todos los colectivos judiciales, maniobra que nos ha dejado en un mal lugar ante Europa; el Tribunal Supremo anula el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado y de la exministra de Justicia como fiscal de sala. Y el Poder Judicial considera que el fiscal general del Estado no es idóneo para el cargo o crisis diplomática con Israel tras el brutal atentado de Hamás. Tel Aviv retira a su embajadora en Madrid», ha relatado.

Ante esta situación, la jefa del Gobierno autonómico se ha comprometido a defender «los intereses de Madrid» con «todos los instrumentos» a su alcance. «Seremos exigentes con quienes intenten perjudicarnos; y a la vez seguiremos ofreciendo a los madrileños nuevos y mejores servicios públicos», ha explicado, al tiempo que ha celebrado el buen funcionamiento de la Comunidad de Madrid.

«La Comunidad de Madrid ha seguido consolidándose en 2023 como el motor económico de España, con un mayor crecimiento de su economía: por quinto año consecutivo y cada vez a más distancia de la segunda y de la media nacional. En definitiva, la Comunidad de Madrid está más de moda que nunca y nuestros servicios públicos crecen y mejoran», ha señalado.