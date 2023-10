Guerra entre Israel y Hamás en Gaza | En directo las últimas noticias y todas las reacciones sobre los ataques y las víctimas hoy

En directo las últimas noticias del conflicto entre Israel y Hamás y última hora de la incursión terrestre realizada por el Ejército israelí en la Franja de Gaza. Qué está pasando con la ayuda humanitaria y los rehenes y el número de víctimas mortales y heridos en directo.

Sigue las últimas noticias del conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, cómo está la situación en Israel y Palestina, ataques, número de víctimas y secuestrados por Hamás en en vivo hoy.

Es probable que Irán no quiera una guerra directa con Israel

Los expertos afirman que, aunque Irán es precavido ante la posibilidad de verse involucrado a la guerra entre Israel y Hamas, podría no tener el control total de sus movimientos si las milicias que respalda en la zona intervienen de forma independiente mientras Hamás sufre duros golpes y el número de muertos en Gaza sigue aumentando.

«Lo que conecta a todos estos grupos con Irán es su política antiisraelí», afirmó Sima Shine, responsable del programa sobre Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Tel Aviv, subrayando que, aunque Irán tiene diversos niveles de influencia sobre esos grupos, no dicta todas sus acciones.

Borrell llama a un alto el fuego

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha pedido este sábado un alto el fuego con carácter urgente entre Israel y Hamás para facilitar la llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, escenario ahora mismo de una crisis que constituye una violación del derecho internacional humanitario, en palabras del diplomático.

Gaza is in complete blackout and isolation while heavy shelling continues. @UNRWA warns about the desperate situation of Gaza people without electricity, food, water. Far too many civilians, including children, have been killed. This is against International Humanitarian Law.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 28, 2023