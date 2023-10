Una turba de manifestantes en contra de Israel ha irrumpido este domingo por la noche en un aeropuerto de la República de Daguestán, en el Cáucaso Septentrional en Rusia en búsqueda de avión con pasajeros judíos. Un asalto que se ha producido tras los llamamientos en redes sociales para que se impidiera el aterrizaje de un vuelo procedente de Tel Aviv (Israel) en un aeropuerto de la región, de mayoría musulmana. Una movilización que se ha producido después de que diferentes líderes del grupo terrorista de Hamás hayan llamado a árabes y musulmanes atacar a las comunidades judías en Europa y Estados Unidos e Israel. Como se puede ver en el vídeo, los manifestantes musulmanes, la mayoría palestinos expatriados, que han ido a la caza de los judíos, han revisado los pasaportes de los pasajeros para comprobar sus nombres buscando apellidos de origen hebreo.

BREAKING:

The lynch mob which stormed the airport in Dagestan, Russia to search for Jews as a plane was landing from Tel Aviv has found its first “suspected Jew”

He tells them he is Uzbek, but they don’t believe him

“Take his passport, search his phone” pic.twitter.com/9gKteyKFz0

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023