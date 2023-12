Ayuso planta cara a Sánchez: «Es un comunista apoyado en quienes cometieron graves delitos contra España»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este miércoles que el balance político de este año se resume en que «un Gobierno de ultraizquierda ha tomado el poder para liquidar la Constitución». Así se ha pronunciado la jefa del Gobierno autonómico en su comparecencia, al término del Consejo de Gobierno celebrado en la Real Casa de Correos, en el que ha lanzado duros reproches al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Díaz Ayuso ha calificado a Sánchez como «un comunista» que gobierna gracias al apoyo de «independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos: contra la vida, la libertad y la unidad de España».

La presidenta ha criticado que toda la «amalgama de grupos de ultraizquierda» aliados del Gobierno no han dudado en criticar «la defensa que el jefe del Estado, Su Majestad el Rey Felipe VI, hizo de la Constitución española».

«Si la ultraizquierda que nos gobierna no defiende la Constitución significa que Pedro Sánchez rechaza esta afirmación que hizo el Rey: ‘Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay Ley, sino arbitrariedad’», ha reflexionado la presidenta citando el discurso que hizo Felipe VI la pasada Nochebuena, en el que advirtió sobre el respeto a la Constitución y las instituciones ante los ataques de Sánchez y sus socios a los jueces.

La presidenta madrileña ha advertido que con la liquidación de la Carta Magna se acabará también con «la unidad de España, su prosperidad y su influencia en el mundo». Ante este desolador panorama, Ayuso ha asegurado que ella nunca será una presidenta a la que «felicite el grupo terrorista Hamás por nada, ni los grupos terroristas de hutíes que atacan a los barcos en el Mar Rojo», en alusión a los aplausos de estas organizaciones a la política de Sánchez.

«Ni tampoco ningún político español condenado por delitos de sangre. Si me felicitaran cualquiera de estos grupos terroristas, dimitiría. No sólo por razones políticas: dimitiría por principios», ha agregado.

«Le aplauden los terroristas»

En este punto, Ayuso ha recordado que a Sánchez «le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna» y ha afirmado que «no hay mayor indignidad ni mayor ataque a nuestro Estado de Derecho, nuestra historia reciente ni a la verdad».

Frente a todo esto, Isabel Díaz Ayuso ha aseverado que «la Comunidad de Madrid es imprescindible para hacer frente al proyecto comunista del Gobierno central», antes de hacer un exhaustivo balance de todas las políticas que su Gobierno ha implementado a lo largo de 2023.

Además, la presidenta ha celebrado los resultados que obtuvo en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, donde se alzó con la mayoría absoluta y obtuvo más votos que todos los partidos de izquierda juntos.

«La Comunidad de Madrid ha seguido consolidándose en 2023 como el motor económico de España, con un mayor crecimiento de su economía: por quinto año consecutivo y cada vez a más distancia de la segunda y de la media nacional. En definitiva, la Comunidad de Madrid está más de moda que nunca y nuestros servicios públicos crecen y mejoran», ha subrayado.

«Esto es gracias a los madrileños, que se tienen solos a sí mismos peleando cada día. Porque todo lo que hace y dice el Gobierno central atenta directamente contra los intereses de una región que siempre ha mirado por España y es la casa de todos», ha apostillado.

Para finalizar, Ayuso se ha comprometido a que «frente al comunismo estará Madrid como isla de libertad y derribará el muro que está levantando la ultraizquierda con sus socios». «Ante quienes abiertamente avisan que quieren destruir España estaremos nosotros que, por el contrario, queremos ofrecerle sus mejores años», ha concluido.