Ayuso escenifica la ruptura con Vox: «A partir de hoy es mejor que cada uno siga su camino»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha escenificado este jueves, durante el último Pleno de la legislatura en la Asamblea de Madrid, la ruptura definitiva con Vox. «A partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino», ha proclamado.

«Cada uno mejor por su cuenta», ha insistido a lo largo de su intervención, después de que Vox haya anunciado que votará esta tarde en contra de la deducción fiscal para inversiones extranjeras que quería impulsar el Gobierno de Ayuso para contrarrestar el denominado «impuesto a las grandes fortunas» aprobado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esa negativa ha sido la punta del iceberg de un distanciamiento entre ambas formaciones, que comenzaron la legislatura como socias preferentes después de que los votos de Vox hicieran presidenta a Ayuso tras las elecciones del 4 de mayo de 2021, cuando los populares se quedaron a 4 escaños de la mayoría absoluta. Los problemas comenzaron a raíz de la aprobación de los que iba a ser los segundos Presupuestos del Ejecutivo de Ayuso que, finalmente, no salieron adelante porque Vox decidió levantarse de la mesa de negociación acusando al PP de «humillación» por no atender debidamente sus reclamaciones.

«Yo siempre he respetado a su partido, incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando la hipocresía de la izquierda y no digamos de la ultraizquierda intentaban que ni siquiera tuvieran legitimidad para estar en las institucionales, algo que siempre he defendido por encima de todo a pesar de la propaganda gubernamental insoportable que vivimos en España. En muchas ocasiones nos hemos entendido, pero la deriva que ha tomado su partido a mí no me va a arrastrar con ella», ha lanzado Ayuso a Rocío Monasterio.

Además, la presidenta madrileña ha lamentado que es «muy difícil, prácticamente imposible», entenderse con Vox porque, ha señalado, «no entienden que la vida son matices, hay contrastes, diferentes puntos de vista». «Cuando parten a veces de la razón, la pierden con sus formas, con su pretendida superioridad moral con un partido que les ha enseñado todo (el PP)», ha declarado.

«No he visto una sola propuesta de Vox que sea original, sólo se han dedicado a esperar sentados a ver si el Partido Popular se equivocaba o se quedaba corto para salir diciendo y ustedes más», ha apostillado, antes de sentenciar que cuando «ya han decidido que el enemigo soy yo y, por tanto, lo paga Madrid ahí ya es cuando les digo que cada uno, mejor, por su cuenta».

Por su parte, Monasterio ha respondido a este posicionamiento de Díaz Ayuso lamentando que «dos formaciones tan necesarias» hayan terminado la legislatura «sin entendimiento». A juicio de la líder de Vox en Madrid, la actitud de la presidenta madrileña responde a una orden de Génova para «tener como socio prioritario al PSOE en lugar de a Vox».

«Ayuso trabaja para Feijóo y éste ha dado orden de que el socio prioritario es el PSOE y para futuros gobiernos, esto lo tienen que saber los votantes del PP», ha indicado Monasterio, quien ha afirmado que su formación no quiere ir «a ningún sitio» con las políticas de la izquierda.

Interrogada sobre cómo deja esto el escenario de una hipotética negociación el día siguiente de las elecciones del 28 de mayo, si Ayuso no logra, como ya ocurrió en los últimos comicios, la mayoría absoluta, Monasterio se ha mostrado cauta y ha afirmado que «habrá que esperar» a ver qué fuerza les dan los madrileños en las urnas.