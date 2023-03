Ayuso desarma a Lobato: «¿Me va a dar ejemplos a mí también de cómo ser mujer?»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preguntado este jueves al líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, si le va a dar ejemplos de cómo ser mujer. «¿Me va a dar ejemplos a mí también de cómo ser mujer?», le ha espetado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha criticado la nueva ley de Paridad del Gobierno de Pedro Sánchez.

«¿La ley de Paridad es de verdad necesaria hoy en España para las mujeres? Claro que tenemos que estar en más órdenes de la vida, más presentes en todas las instituciones. Pero yo, desde luego, lo que no tengo es por qué imponer la paridad. Yo no quiero ni picar en la mina, ni pescar, ni poner ladrillos. No lo quiero, sinceramente. Así que defiendo y le doy las gracias a los hombres que lo hacen», ha manifestado.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley de paridad en los órganos directivos y de decisión, una ley que hará obligatorias las cuotas de género en el Gobierno y en las grandes empresas. Aprovechando las protestas por el 8M, Día de la Mujer, el Ejecutivo de PSOE y Podemos dieron visto bueno a una normativa para forzar la representación paritaria de mujeres y hombres en los centros de decisión. La iniciativa es la transposición de una directiva europea de noviembre de 2022.

Una ley sobre la que ya se pronunció la presidenta esta semana. «Presido la comunidad autónoma que más años ha estado gobernada por mujeres, somos el motor político y económico de España y no nos ha hecho falta hasta ahora nada de esto», señaló la presidenta madrileña. No obstante, ironizó con que «si es necesario» puede recurrir a la Ley Trans, que ha entrado recientemente en vigor, y que permite el cambio de sexo en el registro con el único requisito de que el interesado manifieste su voluntad de llevar a cabo esta modificación.

«Si es necesario, yo mañana lo que puedo hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, y con mi consejero de Justicia, que se convertirá en mi nueva consejera», afirmó Ayuso. De esta forma, prosiguió, «tendremos a Enriqueta López y a Enriqueta Ossorio y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños», añadió.