La ley de paridad de Sánchez es la transposición de una directiva europea a la que estaba obligado

La ley de paridad anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado en un acto del PSOE con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es realmente la «transposición de una directiva europea a la que estaba obligado». Así lo señalan fuentes del PP en lo referente a las «cúpulas empresariales» en el sector privado.

Tales fuentes remiten a la directiva europea que busca incrementar la presencia de mujeres en los consejos de administración y que fue aprobada por la Eurocámara el pasado noviembre, diez años después de la propuesta inicial que surgió de la ex vicepresidenta de la Comisión Europea Vivianne Reding, que impulsó esta iniciativa dentro de la comisión Barroso. El PP europeo votó a favor de la nueva regulación en la Eurócamara, con el mandato de que «los estados miembros tendrán dos años para aplicar las normas».

Reding, que solía decir aquello de «no me gustan las cuotas, pero me gusta lo que hacen las cuotas», formaba parte del PP europeo, al igual que la actual presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que se comprometió a adoptar esta medida cuando fue confirmada para su puesto actual. «El beneficio para las empresas de tener más mujeres en los cargos de liderazgo es evidente», sostiene Von der Leyen. La directiva recoge que al menos el 40% de los puestos de director no ejecutivo o el 33% de todos los puestos de director estén ocupados por personas del género menos representado antes del final de junio de 2026.

En este contexto, el anuncio fake del jefe del Ejecutivo español «refleja el gran cargo de conciencia que debe de tener Sánchez por el caso del Tito Berni, la ley del solo sí es sí y la ley trans para sacarse ahora este conejo de la chistera», apuntan las mismas fuentes del PP, que ven aquí una maniobra propagandística de Moncloa a fin de tapar estos ataques socialistas a las mujeres. En lo concerniente a ley del sólo sí es sí (o ley Montero) son ya más de 700 los agresores sexuales, violadores y pederastas beneficiados con rebajas de penas.

Seguridad jurídica

Para el principal partido de la oposición, Pedro Sánchez no sólo tiene que regular la paridad en el Consejo de Ministros, sino que «debería reducir» la dimensión del mismo. En este sentido se pronunció este domingo la secretaria general del PP y portavoz en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, quien denunció la falta de ejemplaridad de un Gobierno formado por «dos equipos de fútbol con árbitro incluido», esto es, 22 ministros y el presidente.

Asimismo, Gamarra, que participó en el acto de presentación de la candidata del PP a la alcaldía de Teruel, Emma Buj, señaló a Sánchez que más allá de la paridad, empiece por «no señalar ni atacar» a las empresas que las apoye y las dote de seguridad jurídica para que puedan crecer, remachó la secretaria general en alusión a lo ocurrido con la marcha de Ferrovial a Países Bajos.

Además de Buj, el PP concurre en las otras dos capitales de provincia de Aragón con mujeres al frente de las candidaturas: Natalia Chueca, en Zaragoza; y Lorena Orduna, en Huesca. «Doblamos la apuesta», apostilló Gamarra.