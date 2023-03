La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preguntado al líder del PSOE Madrid, Juan Lobato, si hay algún diputado del Congreso elegido por la región capitalina que haya participado en alguna de las fiestas de Tito Berni, después de que Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como El mediador, haya identificado por primera vez, ante el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, a ocho diputados socialistas que participaron en la ya famosa cena en el lujoso restaurante Ramsés de Madrid.

Durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha recordado que Tito Berni criticó sus políticas de apertura de la hostelería y el ocio durante la pandemia del covid-19 cuando resulta que «él fue el más beneficiado y seguro que sin mascarilla».

«Dicen que están en contra de la sanidad privada y luego son los que más la usan, dicen que están en contra de la educación privada y luego son los que más la usan, dicen que están en contra de la explotación sexual femenina… no quiero pensar en los resultados, Tito Berni, Tito Berni», ha manifestado la presidenta quien ha criticado que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no de respuestas ni admita preguntas sobre el tema.

«Tito Berni, Tito Berni le ha destrozado el final de la legislatura», ha agregado Díaz Ayuso, después de que El mediador haya identificado a los leoneses Javier Alfonso Cendón y Andrea Fernández; la orensana Uxía Tizón; el pontevedrés Guillermo Antonio Meijón; la lucense Ana Prieto; la sevillana Beatriz Micaela Carrillo; el abulense Manuel Arribas y el almeriense Indalecio Gutiérrez Salinas, como participantes en la cena del restaurante madrileño Ramsés.

De los ocho diputados que ha identificado El mediador, del total de 15 que habrían estado presentes en la ya famosa cena que se recoge en el sumario de la causa, cuatro serían habituales de los encuentros del Tito Berni: Indalecio Gutiérrez Salinas; Ana Prieto; Guillermo Antonio Meijón y Beatriz Micaela Carrillo habrían repetido en otras comidas también pagadas por empresarios.

Según ha publicado este jueves OKDIARIO, a lo largo de esta semana el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, por orden expresa de Pedro Sánchez, se ha entrevistado con la mayoría de los diputados del grupo para saber si tuvieron participación o no en los hechos que se están conociendo de la trama Mediador.

Tras decir todos hace unos días que no sabían absolutamente nada, incluso algunos afirmando no conocer a su ex compañero de bancada Fuentes Curbelo, un mínimo de cinco ya han cambiado su versión y han confirmado que estuvieron en un almuerzo que pagó un empresario con ellos. Pero aseguran que luego no fueron a ninguna fiesta. Sánchez, a través de Cerdán, les ha avisado: «Quién salga en una foto con prostitutas, dimite hoy mismo».