La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado este jueves al Gobierno de España que no cuente con el suyo para promover guerras ni bandos, tras conocer que Sánchez se dispone a celebrar más de un centenar de actos para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco: «El presidente le ha declarado la guerra a una parte de los españoles y a nosotros no nos van a encontrar ahí». «Vale que no tengan nada que proponer en el futuro, pero no es nuestra culpa. Una cosa queda clara, sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie», ha señalado tajante Ayuso durante el pleno celebrado en la Asamblea de Madrid.

«Lo último que nos quedaba por ver es como la francoesfera nos va a preparar el año 2025 después de la cobardía del presidente para largarse de Paiporta, la misma cobardía que le impidió estar con 400 familiares en Valencia este lunes», ha afirmado Ayuso.

Las palabras de la presidenta llegan después del anuncio hecho por Sánchez este martes en un acto para conmemorar a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil. Allí, el presidente comunicó que el Ejecutivo conmemorará, en 2025, «la democracia nacida tras la muerte de Franco, con más de cien eventos que se celebrarán en todo el país bajo el lema España en Libertad», en el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

Unos actos a los que Ayuso ya anunció que no acudiría, llegando incluso a publicar su opinión al respecto en redes sociales: «Pedro Sánchez ha enloquecido. Como su gobierno está en sus últimas horas, ha decidido quemar las calles y provocar violencia con grupos muy minoritarios, que últimamente salen justo cuando él lo pasa mal. La Comunidad de Madrid, garante de la Transición, la libertad y la Constitución, no se sumará a un solo de estos eventos e iniciativas promovidas por Sánchez. Madrid, con la democracia y contra el guerracivilismo», decía Ayuso en su red social X.

Por último, la líder regional también ha recalcado que hoy es un mal día para la francoesfera porque «tenemos al número dos de su partido, el que era el secretario de Organización, el que le organizó también las primarias a Sánchez con urnas de cartón otra vez contra la militancia socialista, imputado». «Va a declarar y a cantar La Traviata o no… porque luego entre ellos hay una mezcla de intereses, de indultos… Ya veremos qué sucede», sentenciaba la presidenta de la Comunidad de Madrid.

(En ampliación)