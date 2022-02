Tomás Díaz Ayuso está en boca de todos. El hermano de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es un agente comercial que ha trabajado para varias empresas. Su implicación en el contrato para comprar mascarillas para el hospital de campaña de IFEMA le ha colocado en el centro de la polémica.

Tiene 47 años, cuatro más que su hermana Isabel. Apenas ha tenido apariciones públicas junto a la jefa del Ejecutivo madrileño. La hemeroteca únicamente recoge una instantánea que Ayuso publicó en sus redes sociales. «Aunque los Ayuso corremos por el Real Madrid dedicamos esta foto a nuestros queridos amigos colchoneros», difundió en 2013 la presidenta tras una carrera por las calles de la capital. Precisamente el amor por el running es una de las pasiones que ambos conocen. Tomás tiene tres hijos de dos relaciones diferentes, que son la debilidad de su tía.

«[Cuando deje la política], si finalmente no tengo hijos, me dedicaré a mis tres sobrinos, que son como mis hijos. Yo siempre he sido muy familiar, me encantan los niños y se me dan muy bien. Pero a la vez he sido siempre muy independiente, he estado muy volcada en el trabajo, he perdido mucho tiempo», afirmó la presidenta en una entrevista en Telecinco.

Según su currículum, el hermano de Ayuso es diplomado en Gestión Comercial y Marketing por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, es el encargado de ventas en una compañía de lámparas LED en Seseña, localidad de Toledo. Igualmente, ha estado vinculado en empresas ligadas al sector sanitario como Cardiac Science, dedicada a proveer de desfribiladores.

La empresa de iluminación también ha recibido contratos del Gobierno regional madrileño por un total de 71.000 euros sobre los que la oposición también ha lanzado críticas. No obstante, algunos de ellos son anteriores a la entrada del hermano de Ayuso en la compañía.

En la Asamblea de Madrid una diputada del PSOE, Carmen López, relacionó Tomás Díaz Ayuso con temas de corrupción pero reconoció que no tenía pruebas. Finalmente fue expulsada del Hemiciclo autonómico por la presidenta de la Cámara.

Ayuso ha puesto en valor la honorabilidad de sus familiares siempre que ha sido preguntada sobre este tema. Esgrime que estas acusaciones ligadas a su hermano están motivadas por estar «arriba en las encuestas y gobernando».

«Relación comercial»

Ayuso ha reconocido que su hermano mantuvo «relaciones comerciales» con la empresa que aportó las mascarillas para el hospital de campaña de IFEMA en las primeras semanas de la pandemia del coronavirus por 1,5 millones de euros. Pero, según la dirigente regional, todo «es legal».

Ayuso acusa al Partido Popular y directamente a Pablo Casado de buscar su destrucción de cara al congreso regional del PP de Madrid. «No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de gobierno, de corrupción. Y hacerlo sin pruebas metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con política. La familia es lo más importante que tenemos», ha expresado la presidenta madrileña desde la Puerta del Sol.