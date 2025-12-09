Así es cómo puedes conseguir entradas para el concierto de Rosalía en Madrid: precio, fechas y dónde comprar

Rosalía anunció el pasado jueves varias fechas en Madrid dentro de su gira LUX Tour 2026. Esto supone su vuelta a los escenarios tras el éxito mundial de Motomami, su anterior disco. Con este nuevo tour, Rosalía recorrerá gran parte de Europa y promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año. La cantante ha confirmado un total de 42 conciertos en 17 países, con España siendo el país con mayor número de actuaciones, concentrando un total de ocho conciertos.

Las fechas confirmadas hasta ahora son:

Madrid : Movistar Arena: 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril de 2026.

: Movistar Arena: 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril de 2026. Barcelona: Palau Sant Jordi: 13, 15, 17 y 18 de abril de 2026.

El recorrido de la gira refleja una trayectoria imparable: arrancará en Francia y llevará a Rosalía por escenarios de tamaño formidable en Suiza, Italia, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y culminará el 3 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. En total, casi seis meses de actuaciones.

¿Cómo consigo entradas?

La venta general de entradas se abrirá el jueves 11 de diciembre en Ticketmaster, con activaciones entre las 10:00 y 11:00 horas según cada fecha. Este procedimiento busca asegurar fluidez en la compra. Ahora bien, este martes 9 de diciembre se abre la preventa.

Para acceder a la preventa hay dos opciones: ser cliente del Banco Santander o haberse registrado previamente en la web oficial de Rosalía dentro del plazo establecido. Una vez completado el registro, recibirás un código antes del martes a las 10:00 horas, imprescindible para entrar en la preventa.

Durante la venta anticipada, se pueden adquirir 4 entradas en la Artist Presale y 2 entradas en la preventa S. Music; en la venta general, el máximo vuelve a ser 4 por persona. Los menores de 16 años deberán acudir acompañados por madre, padre o tutor legal. El bono cultural está disponible como método de pago reconocido. A partir de 72 horas tras la venta del 11 de diciembre, se activarán Fan to Fan y Ticket Transfer, dos herramientas que permiten la reventa autorizada y la transferencia segura de entradas.