Las emocionantes palabras de la viuda de Camarón sobre Rosalía en el que sería su 75 cumpleaños

Dolores Montoya, conocida como Chispa, sigue recordando con gran cariño al que fue el amor de su vida: Camarón de la Isla. El día en el que el cantautor hubiese cumplido 75 años, su viuda deja muy claro que en casa «ocupa el mismo sitio que cuando vivía». Lamentablemente, un cáncer apagaba el brillo del cantautor en 1992, con apenas 41 años, convirtiéndole en una verdadera leyenda y en uno de los mejores artistas de flamenco contemporáneo.

Tal y como declara Dolores en una reciente entrevista, a su marido le quedaban muchas cosas por hacer, pero cuando piensa en él no lo hace como Camarón; sino simplemente como José, el padre de sus hijos. Lo suyo fue un amor profundo y real casi desde el primer momento, y se casaban en 1976). Un matrimonio fruto del que nacieron cuatro hijos, -Luis, Gema, Rocío y José-. Chispa fue el mayor apoyo del cantante y su refugio durante los momentos más importantes de su vida, y también a lo largo de su enfermedad.

Dolores Montoya, ‘Chispa’, viuda de Camarón de la Isla. (Foto: Gtres)

De igual modo, ella tiene muy claro que Camarón hubiese disfrutado al máximo con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición en la actualidad. «Imagínate si estuviera vivo…murió con 41 años, ahora con toda la tecnología que hay, que el que no sabe cantar, canta. Imagínate lo que hubiera hecho él», confiesa en El Debate. Y es que Chispa asegura que más allá de su faceta como artista, como persona «era maravilloso, no hay otro mejor». Un claro ejemplo es que sigue muy presente «después de 75 años».

El día en el que Camarón de la Isla hubiese cumplido 75 años

De hecho, Dolores considera que muy pocos pueden estar a la altura del arte que tenía Camarón, aunque hay algunas cantantes como Rosalía que se han convertido en una de sus mejores sucesoras. La artista catalana ha seguido muy de cerca los pasos del cantautor flamenco, ensalzando este estilo musical más allá de nuestras fronteras. «Me encanta su estilo y me gustaría conocerla», apunta Montoya con orgullo.

Camarón de la Isla. (Foto: Gtres)

Por su parte, Rosalía ha hecho gala en numerosas ocasiones del respeto y el amor que siente por Camarón, llegando a incluirlo en alguna de sus canciones. Así, Chispa no dudaba en elogiarla con un valioso regalo el año pasado, haciéndole llegar una tarjeta muy especial, tal y como compartió la artista catalana con sus seguidores completamente emocionada.

Dolores Montoya, una fan declarada de Rosalía

«Hola. Sé lo importante que ha sido Camarón para tu arte y, con motivo de la apertura de su única tienda oficial, te envío un paquete exclusivo con contenido elegido especialmente para ti para agradecerte el llevar contigo la figura y el arte de mi marido, Camarón De La Isla. Que Dios te bendiga», le escribía la viuda del cantante, junto a una pequeña dedicatoria escrita a mano: «Rosalía, me encanta todo lo que haces, me encantaría conocerte. Besos».

Rosalía con un grupo de fans. (Foto: Gtres)

Un detalle que iba acompañado de varias ediciones de los discos de Camarón, junto con fotografías del icónico artista. Algo que le hizo especial ilusión a la joven, quien le respondía a través de redes sociales dándole las gracias. «Te adoro», concluía su mensaje.